Alerta por calor extremo en Nogales; temperaturas alcanzarán hasta 41°C este fin de semana

La alerta por precipitaciones continúa sobre el norte de Sonora y sur de Arizona para el inicio de la próxima semana, sin embargo y de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, este sábado la temperatura en Nogales, Arizona y Sonora, podrá alcanzar los 41 grados Celsius durante el día, por lo que se ha informado una serie de precauciones para no ser víctimas del calor.
Si bien se espera que el próximo lunes 3 de agosto, la actividad del monzón de Norteamérica regrese por la tarde con una probabilidad de por lo menos un 60% de precipitación entre 3 y 5 de la tarde, durante este sábado y domingo las temperaturas se encontraran sobre los 40 grados, para los puntos altos del sol, por lo que la agencia norteamericana informó que se encuentra en efecto el riesgo de sufrir golpe de calor.
De la misma forma, para los viajantes hacia puntos al norte de la frontera, Tucson podría llegar a una temperatura de 44 grados durante sábado, y domingo, descendiendo a los 42 el lunes, lo que se consideró como una temperatura extrema por las autoridades del vecino país, quienes argumentaron, que en 2025 se tuvo en esta misma fecha una medición cercana a los 38 Celsius, lo que a su vez impuso un record que había sido establecido en 1996.
Dentro de las recomendaciones se menciona el evitar realizar actividades al aire libre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, aprender a identificar los síntomas del golpe de calor que incluyen temperatura corporal elevada, cambio en el comportamiento, piel roja que se siente caliente y seca al tacto, náuseas y vómitos, respiración rápida o entre cortada, frecuencia cardiaca acelerada y dolor de cabeza, en el caso de este último se requiere atención médica inmediata.
También se mencionó el evitar alimentos pesados o altos en grasas, tomar frecuentes descansos de preferencia en sitios con aire acondicionado y de manera innegociable no dejar a niños o mascotas dentro de un vehículo, por ningún periodo de tiempo, sin atención de un adulto, ya que solo unos minutos son suficientes para un golpe de calor, y si bien algunas personas optan por dejarlos con calefacción encendida, el simple hecho de encontrarse sin supervisión puede considerarse una amenaza a su integridad física.
Se espera que el próximo lunes regresen las lluvias y se pueda sentir un ligero descenso en las temperaturas, con porcentajes de precipitaciones de entre un 50 y 80 por ciento, prácticamente toda la semana, con estimaciones de caídas importantes de milímetros de lluvias, sobre todo para el sur de la frontera y cobertura de nubosidad casi completa para esos días.