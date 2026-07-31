Alerta por calor extremo en Nogales; temperaturas alcanzarán hasta 41°C este fin de semana

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Aunque el monzón volverá con lluvias a partir del lunes, autoridades meteorológicas advierten riesgo de golpe de calor durante sábado y domingo, por lo que exhortan a evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/07/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 03:48 PM.