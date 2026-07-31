Cancha rehabilitada en Pima 2 es sede del Torneo Interbarrial de Básquetbol

Con una nutrida participación comunitaria, la cancha deportiva de la colonia Pima 2 es escenario de la nueva edición del Torneo Interbarrial de Básquetbol Pima 2, un evento que demuestra cómo la rehabilitación de infraestructura urbana se traduce en bienestar y sana convivencia.
El rescate de espacios públicos cumple un cometido de alto sentido social para la juventud nogalense, con la premisa que, es una de las 10 canchas que fueron sometidas a un proceso integral de rehabilitación, proyecto financiado con recursos del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), bajo la dirección técnica de Carlos Huerta Rivera.
Asimismo, el desarrollo del torneo cuenta con el respaldo y apoyo logístico del Instituto del Deporte, encabezado por su titular, Marco Alonso Martínez Rodríguez, al consolidar este esfuerzo como un ejemplo de inversión social donde la colaboración interinstitucional impacta directamente en la reconstrucción del tejido social.
Es una muy buena oportunidad para todos los jóvenes y para todos los que quieran jugar; para que tengan algo en qué entretenerse que sea sano, expresó Murillo.
Para el formato de la competencia, explicó que el torneo constará de aproximadamente 10 jornadas en rol regular, para posteriormente dar paso a los emocionantes juegos de playoffs, con opción de sumarse aun a la convocatoria del certamen.
Con acciones como la rehabilitación de la cancha Pima 2, el Gobierno de la ciudad a través del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales y el Instituto del Deporte reafirman su compromiso de transformar espacios públicos en verdaderos puntos de encuentro y desarrollo para la comunidad.