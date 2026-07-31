Cancha rehabilitada en Pima 2 es sede del Torneo Interbarrial de Básquetbol

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Con la participación de 10 equipos, el Torneo Interbarrial de Básquetbol reúne a jóvenes y familias en un espacio recuperado con recursos del FOPIN, promoviendo el deporte y la sana convivencia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 31/07/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 11:39 AM.