Ciclismo de montaña y carrera pedestre se suman al 108 aniversario de la Gesta Heroica en Nogales

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El IMDEN confirmó que el próximo 30 de agosto se realizará la tradicional competencia de ciclismo de montaña y carrera pedestre, con un recorrido de más de 80 kilómetros por la vuelta a Santa Cruz

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 31/07/2026 05:30 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 05:32 PM.