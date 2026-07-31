Ciclismo de montaña y carrera pedestre se suman al 108 aniversario de la Gesta Heroica en Nogales

En el marco de las conmemoraciones cívicas y deportivas del municipio, el Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), encabezado por Marco Alonso Martínez Rodríguez, anunció que el ciclismo de montaña y carrera pedestre formarán parte de los festejos del 108 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de agosto de 1918.
El evento deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto, consolidándose como una de las celebraciones atléticas de mayor tradición en la frontera, un referente competitivo en el norte de Sonora y sur de Arizona.
Desde una perspectiva de un reto de resistencia y naturaleza, la competencia se perfila como una exigente prueba de fondo que pondrá a prueba la resistencia física y mental de las y los participantes. El recorrido comprenderá la tradicional vuelta a Santa Cruz, un circuito que abarca más de 80 kilómetros a través de complejos senderos, caminos de montaña y espectaculares cruces naturales por el Río Santa Cruz.
Es una celebración tradicional y un verdadero reto que desafía los límites mentales de cada ciclista, combinando la exigencia deportiva con la diversión natural de nuestros paisajes, destacó Bladimir Gil, presidente de la Comisión de Ciclismo Nogalense, al informar que el próximo lunes se dará a conocer la convocatoria oficial completa, con los detalles y requisitos de inscripción, las categorías participantes, la premiación y la logística de seguridad para el recorrido.