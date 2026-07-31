Exhorta SSPC Sonora a denunciar de forma anónima delitos a través del 089

Con el objetivo de fortalecer la colaboración ciudadana en el combate a la delincuencia sin poner en riesgo la integridad de reportantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora reiteró su exhorto a la población para hacer uso de la línea 089, una herramienta de denuncia completamente anónima, gratuita y segura.
La dependencia estatal indicó que el reporte oportuno de conductas ilícitas o situaciones sospechosas es una pieza clave para proteger a las comunidades de la entidad y coadyuvar con el despliegue operativo de las autoridades de seguridad.
La premisa de cero recolección de datos personales es una garantía para el denunciante, ante el temor o la desconfianza que en ocasiones frena a las personas de reportar un delito, las autoridades estatales garantizaron que el sistema está diseñado para blindar la identidad de quien llama.
Al llamar al 089 no requieres proporcionar tu nombre, dirección o datos personales y puedes reportar hechos o situaciones sospechosas con la confianza de que tu información será tratada de manera anónima, detalló Karina Lerma González, directora general del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del C5i Sonora.
La línea opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite alertar a las fuerzas de seguridad sobre diversos delitos de alto impacto y del fuero común, tales como venta y distribución de narcóticos, extorsiones telefónicas o presenciales y cobro de piso, violencia familiar o comunitaria, presencia de personas armadas en la vía pública o colonias, robo de combustible conocido como huachicoleo, así como actividades sospechosas que pongan en riesgo el orden público y la seguridad del vecindario.
La SSPC Sonora concluyó su llamado al enfatizar que “la seguridad es una responsabilidad compartida” e incentivar a quienes tengan conocimiento o sospecha de conductas fuera de la ley a no quedarse con la duda y utilizar la línea 089 como el canal oficial de confianza para la protección ciudadana.