Exhorta SSPC Sonora a denunciar de forma anónima delitos a través del 089

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que la línea 089 opera las 24 horas del día y permite reportar de manera gratuita, segura y sin proporcionar datos personales delitos como narcomenudeo, extorsión, violencia, personas armadas y robo de combustible

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 31/07/2026 11:20 AM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 11:25 AM.