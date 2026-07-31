Impulsan en Nogales campaña binacional para cruce fronterizo en bici y scooter

...

Autoridades y organismos sociales comenzaron mesas de trabajo para diseñar una estrategia de movilidad segura y sostenible vinculada a la futura renovación de la garita Dennis DeConcini y al uso de medios de transporte alternativos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/07/2026 11:03 AM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 11:12 AM.