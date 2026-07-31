Impulsan en Nogales campaña binacional para cruce fronterizo en bici y scooter

Con la intención de diseñar una campaña binacional orientada a promover una movilidad trasfronteriza segura y sostenible, organismos sociales y gubernamentales de ambos Nogales, han iniciado mesas de trabajo, esto de acuerdo con el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez, tras sostener una reunión convocada por el Consul Marco Moreno Baez, de la oficina de representación diplomática de México en Nogales, Arizona, en donde se acordó comenzar el trazado de estrategias que impulsar el uso de medios de transporte alternativos para el cruce internacional.
Esta iniciativa, surge en el marco de la futura renovación de la garita Dennis DeConcini y busca estructurar un plan técnico y social proyectado a varios años, en donde se contemplarán foros ciudadanos, así como el levantamiento de propuestas durante el presente 2026, con el fin de tener acuerdos formales entre las alcaldías de la frontera para el 2027.
Esta parte es una línea de acciones diferentes por diferentes rubros las cuales van a estar buscando cómo proponer, cómo llegar a acuerdos para empezar a hacer medios alternativos de transporte para el cruce fronterizo. Esto con una iniciativa pensando a 10 años, a 8 años, a 6 años a poder trabajar desde el lado mexicano con la parte de la concienciación y poder utilizar, por ejemplo, tener una entrada oficial con bicicleta, scooter, moto. Tenemos los que vivimos en la frontera y los que cruzamos Estados Unidos tema con la gente que no hace fila porque hace 2 o 3 horas de fila y llegan en una bici, llegan en un scooter, llegan en una moto y sin hacer 10 minutos de fila se meten en el primer carro y se cruzan primero que los que hicieron 2 o 3 horas de fila, comentó Martínez.
Martínez mencionó existe una urgencia por reordenar el espacio público, lo cual se ha agravado por el crecimiento del parque vehicular en la frontera, donde las estadísticas reflejan una saturación que eleva la contaminación y el estrés, por lo que las dependencias municipales ya gestionan la instalación de señalizaciones y áreas exclusivas para ciclistas dentro de las proyecciones presupuestales, buscando adecuar las calles de la ciudad a propuestas de movilidad modernas.
Entonces Nogales está ahorita en una posibilidad de poder ir educando, irnos organizando. El INEGI tiene, hace dos años, por cada habitante de Nogales hay un promedio de dos automóviles por persona. Entonces si estamos hablando de que hay 300 mil habitantes según INEGI estamos hablando de 600 mil automóviles. Esto hace que obviamente haya más contaminación haya más congestionamiento automovilístico, más estrés, más accidentes. Entonces si podemos nosotros canalizar por medio de vialidades en donde yo pueda decir un día a la semana me voy a ir a trabajar en bicicleta un día a la semana me voy a ir con mi familia a un lugar entonces eso va a ir educándonos para que todos vayamos sumando esfuerzos y poder también prevenir muchísimas cosas más, mencionó.