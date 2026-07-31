Industria 4.0 transforma a las maquiladoras de Nogales con robótica y automatización

La industria maquiladora en Nogales experimenta una profunda transformación tecnológica que ha dejado de ser una visión de futuro para convertirse en su realidad cotidiana. De acuerdo con la más reciente edición del Index Nogales Dossier, la adopción acelerada de la Industria 4.0, la robótica y la digitalización operativa no solo consolida la competitividad global de las plantas locales, sino que está redefiniendo el ecosistema industrial, educativo y de proveeduría en la región.
La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, que preside Daniel Rivera Ontiveros, destaca atender un proceso de la manufactura tradicional a la industria 4.0, durante la última década, el sector maquilador de la ciudad ha evolucionado significativamente mediante la integración de procesos automatizados y maquinaria de última generación.
Especifican un caso emblemático con la introducción en 2025 del proceso de die casting (fundición de aluminio) por parte de la empresa Humanscale, con la instalación de prensas y maquinaria robotizada, que son únicas en la región, que permitió transferir conocimientos y capacidades técnicas que anteriormente residían en Asia directamente hacia Nogales.
Así como equipamiento de vanguardia en las plantas locales que incorporan cada vez más células automatizadas, sistemas CNC y equipos de moldeo de precisión, en la que ubican a la ciudad a la vanguardia dentro de su segmento industrial.
Otro referente que resaltan es la robótica colaborativa y autonomía, que ya es una realidad operativa el uso de robots colaborativos en las líneas de ensamble, así como de vehículos autónomos de carga para la logística interna.
Con estas acciones, Index Nogales reafirma su compromiso con una industria moderna, resiliente y de alto valor agregado, al demostrar que la innovación no solo es una estrategia de mercado, sino el verdadero motor del presente industrial en la frontera.