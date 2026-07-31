Industria 4.0 transforma a las maquiladoras de Nogales con robótica y automatización

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Index Nogales destaca que las empresas de la frontera aceleran la adopción de tecnologías como robótica, automatización y análisis de datos, fortaleciendo su competitividad y el desarrollo de talento especializado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 31/07/2026 05:36 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 05:38 PM.