Invitan a participar en la quinta carrera del serial “Letras de Sonora” este 2 de agosto

El Instituto Municipal del Deporte, anunció la realización de la quinta carrera del serial “Letras de Sonora”, correspondiente a la letra “O”, un evento que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de agosto en punto de las 6:30 de la mañana, partiendo desde la plaza Miguel Hidalgo y culminando en la alberca de la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses”.
En conferencia de prensa el director del IMDEN, Marco Alonso Martínez, junto al subdirector de esta misma dependencia Cristóbal Corral, junto a jóvenes promesas de esta disciplina, mencionaron en esta edición, la ruta de 5 kilómetros, presentará una ligera variación en su arranque, para asegurar la distancia exacta, por lo que los corredores saldrán hacia el norte en dirección a un conocido banco, retomando por la avenida Álvaro Obregon y hasta la calle Tecnológico, después por la calle Hermosillo y hasta las instalaciones de la alberca municipal.
La carrera del quinto, de la quinta etapa del serial ya es este domingo, 2 de agosto. Va a ser a las 6 y media de la mañana la salida en la Plaza Hidalgo. Y vamos a terminar aquí en la unidad deportiva a la altura de la alberca de aquí, de la unidad deportiva. Cabe señalar que hay un pequeño cambio. Vamos a salir de la Plaza Hidalgo, pero vamos a salir hacia abajo, hacia lo que es el Bancomer, para retornar por toda la Oregón, el clásico recorrido que hacemos, para venirnos por toda la Obregón hasta la avenida Tecnológico, mencionó Corral.
Explicaron el formato de la competencia premia con puntos a los cinco primeros lugares en cada categoría, las abarcan desde los adolescentes hasta los adultos mayores de 70 años, y será esa sumatoria que definirá a los campeones absolutos al finalizar todas las etapas, impulsando el surgimiento de nuevos talentos locales que ya representan a la ciudad a nivel estatal y nacional.
A raíz de que empezamos a trabajar en un proyecto con la aldea municipal de atletismo, en donde poder involucrar no solamente a los clubes, sino también al recreativo, como lo comenta, con su mamá, con su papá, con la novia, el novio, la abuela. Nos ha tocado ver en estos dos años que llevamos ya llevando a cabo este serial, pues un crecimiento muy importante, Estamos, incrementando el número de participantes, arriba de 400 participantes aproximadamente, contando niños, contando las personas que van aparte, pues es mucho más gente, manifestó el director.