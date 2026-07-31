Invitan a participar en la quinta carrera del serial “Letras de Sonora” este 2 de agosto

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El recorrido de 5 kilómetros iniciará en la Plaza Miguel Hidalgo y concluirá en la alberca de la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses”, donde también se desarrollarán competencias acuáticas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/07/2026 10:55 AM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 10:59 AM.