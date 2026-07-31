Protección Civil atiende más de 50 reportes por daños en viviendas tras las lluvias en Nogales

Decenas de viviendas de diferentes sectores de esta frontera de Nogales siguen presentando deslaves y daños estructurales que se ocasionaron con las lluvias, muchos de estos inmuebles han sido revisados por el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil.
La titular de la dependencia Julia Ochoa mencionó que esta temporada de lluvias representa para ella y sus compañeros una etapa de mucho trabajo ya que incluso después de las lluvias los reportes de afectaciones continúan siendo atendidos.
La titular detalló que han atendido alrededor de 56 llamados desde deslaves de terreno, caídas de árboles, derrumbe de bardas, esto último debido a la humedad que ocasionan las lluvias y la falta de mantenimiento de los inmuebles.
En efecto sí nos ha tocado atender llamados que nos dicen es que ya tiene tiempo, pero desgraciadamente con el peso, la aglomeración de humedad y el peso, pues eso hace que las bardas vayan colapsando.
Entonces es muy importante, desgraciadamente por el tipo de topografía que tenemos aquí en la ciudad, pues que construimos y vamos y ponemos un muro de llanta por mientras y se queda para siempre, entonces, no en realidad ante la ley de Protección Civil no está permitido el muro de llanta, pero pues entendemos las necesidades de la ciudadanía que, pues ellos lo ponen para ir ellos levantando su casita, informó.
Pero sí en realidad es muy importante que el que empieza a construir en laderas o en partes altas de los cerros, pues que ponga una buena cimentación para que su casa esté segura y sobre todo lo importante que quienes la habitan, ya sean menores de edad, adultos mayores, es muy importante porque es lo que tenemos que proteger la vida de los seres humanos y de la ciudadanía, explicó.
Entonces es muy importante, desgraciadamente por el tipo de topografía que tenemos aquí en la ciudad, pues que construimos y vamos y ponemos un muro de llanta por mientras y se queda para siempre, entonces, no en realidad ante la ley de Protección Civil no está permitido el muro de llanta, pero pues entendemos las necesidades de la ciudadanía que, pues ellos lo ponen para ir ellos levantando su casita, informó.
Pero sí en realidad es muy importante que el que empieza a construir en laderas o en partes altas de los cerros, pues que ponga una buena cimentación para que su casa esté segura y sobre todo lo importante que quienes la habitan, ya sean menores de edad, adultos mayores, es muy importante porque es lo que tenemos que proteger la vida de los seres humanos y de la ciudadanía, explicó.
Y sobre todo al ver que se está cuarteando la pared, que se está recargando la tierra, y ves que ya hay un desnivel pues reportarlo y ya nosotros pasamos a visitar el domicilio y de ahí pues ya damos las recomendaciones para que ellos puedan estar tranquilos o si tienen que hacer algún movimiento de tierra o reforzar ese muro, ponerle contrapuertas o algo así.