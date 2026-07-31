Protección Civil atiende más de 50 reportes por daños en viviendas tras las lluvias en Nogales

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La dependencia ha respondido a deslaves, derrumbes de bardas y otros daños estructurales, además de exhortar a la población a reportar grietas o riesgos en sus viviendas para prevenir accidentes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 31/07/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 04:45 PM.