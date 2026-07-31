Revivirán la historia del rock nogalense con exposición, música y conversatorios

Con una exposición de fotografía, música y conversatorios, este sábado primero de agosto, la frontera de Nogales presentará parte de la historia de una escena artística que se ha consolidado desde los años noventa, en donde algunos de los pilares de este movimiento protagonizarán un encuentro de cultura alternativa, en donde se tomarán los escenarios a través de las imágenes y la charla.
Esteban Hernández, director de planeación del IMFOCULTA, mencionó que este evento denominado como “Exposición de Fotografía y Música”, se llevará a cabo durante todo el mes de agosto en las instalaciones de Clockwork Records, ubicado en la colonia Moderna, en donde las primeras actividades arrancan este primero de agosto, con una recepción oficial a partir de las 5 de la tarde, con acceso gratuito y para todas las edades.
La importancia de esto no solamente es la exposición de la fotografía, las charlas, sino también este tipo de eventos nos invitan a pensar la ciudad, a pensar un poco de la escena del rock y cómo se ha desenvuelto en los últimos años. Este va a ser un evento precisamente para todas las edades, de modo que invito a los padres de familia, a jóvenes y también adultos a que asistan, porque precisamente este tipo de eventos culturales, no solamente de nuevo nos invita a pensarnos, sino también a reflexionar que hay distintas escenas artísticas y sobre todo apoyar a una comunidad que ya tiene bastante consolidación desde los años 90, mencionó Hernández.
A partir de las siete de la tarde, el escenario contará con las presentaciones de bandas como Hueso Colorado, Luck Luster, Paranoica y True Brew, además de proyectos emergentes como Black Rose, sin embargo, la obra gráfica, permanecerá engalanando las paredes de este recinto durante todo el mes de agosto, y se tiene contemplado un evento de clausura para el 29 de este mismo mes.
Sí, exactamente, y además de eso se van a conocer bandas que antes no se habían presentado, como Black Rose. También este tipo de eventos jamás se ha dado con anterioridad, sí se hacen tocadas, pero nunca un evento tan definido, con fotografías, con charlas y pues con música, comentó.