Revivirán la historia del rock nogalense con exposición, música y conversatorios

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El evento "Exposición de Fotografía y Música" iniciará este 1 de agosto en Clockwork Records con acceso gratuito, reuniendo a fotógrafos, músicos y protagonistas de la escena alternativa que marcó a Nogales desde los años noventa

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/07/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 04:17 PM.