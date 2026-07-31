Roban herramientas y binoculares de vehículo estacionado en Empalme Nogales

Un residente de esta frontera reportó a las autoridades que fue víctima de robo del interior de su vehículo al acudir a una farmacia en la colonia Empalme Nogales.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 08:19 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Guadalajara de la colonia Empalme donde reportaban un robo al interior de un vehículo.
En el lugar se entrevistaron con Pedro de 72 años, quien les manifestó que momentos antes al salir a su vehículo se percató que la puerta del lado izquierdo se encontraba sin seguro, haciendo falta una caja con herramientas.
Detalló que también del auto le robaron unos binoculares y unos candados para rines, desconociendo quien o quienes pudieran ser los responsables, por lo que le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.