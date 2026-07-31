Roban herramientas y binoculares de vehículo estacionado en Empalme Nogales

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Un hombre de 72 años denunció que delincuentes sustrajeron una caja con herramientas, binoculares y candados para rines de su automóvil mientras acudía a una farmacia en la colonia Empalme

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 04:33 PM.