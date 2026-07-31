Sonora ya tiene calendario escolar 2026-2027; clases iniciarán el 31 de agosto

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La SEC oficializó el calendario para educación básica con 185 días efectivos de clases, vacaciones de invierno y Semana Santa, además de fechas para evaluaciones, preinscripciones y Consejos Técnicos Escolares

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 31/07/2026 05:42 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 05:45 PM.