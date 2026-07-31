Sonora ya tiene calendario escolar 2026-2027; clases iniciarán el 31 de agosto

Con 185 días efectivos de clases para estudiantes en escuelas de educación básica, el gobernador Alfonso Durazo y la Secretaría de Educación y Cultura oficializan el nuevo ciclo lectivo, con una coordinación logística activa en las 72 demarcaciones municipales del estado.
El Gobierno de Sonora, a través del gobernador Alfonso Durazo Montaño y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), presentó de manera oficial el calendario escolar para instituciones públicas como particulares incorporadas en la entidad.
Con esta disposición, más de 500 mil niños, niñas y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria retornarán a las aulas a lo largo y ancho del territorio sonorense. Para asegurar el cumplimiento del programa educativo, la SEC coordina las labores de logística mediante sus delegaciones regionales, supervisiones de zona, directivas escolares y la planta docente en los 72 municipios de la entidad.
Como parte de las fechas clave del ciclo lectivo 2026-2027, el esquema aprobado establece como puntos fundamentales para la comunidad escolar el inicio de clases para el 31 de agosto de 2026 y cierre oficial para el 9 de julio de 2027. La programación contempla fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del 24 al 28 de agosto de 2026, cuyas sesiones ordinarias se realizarán el último viernes de cada mes estipulado en la programación oficial.
Respecto a los periodos vacacionales, el calendario prevé dos periodos principales de descanso para el alumnado y el personal docente, primero el asueto de invierno del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 y después el de primavera en Semana Santa, del 22 de marzo al 2 de abril.
En los días festivos y suspensiones de labores, de acuerdo con la reglamentación oficial, se contemplan días de descanso obligatorio y reflexiones conmemorativas el 16 de septiembre de 2026 por el aniversario del inicio de la Independencia de México, 2 de noviembre en conmemoración del Día de Muertos y 16 de noviembre de 2026 con el aniversario de la Revolución Mexicana.
El 25 de diciembre se contempla la conmemoración navideña, el 1 y 6 de enero las festividades de inicio de año y Reyes Magos, además del 1 de febrero la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de febrero Día de la Bandera, 15 de marzo el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo por el día del trabajo, 5 de mayo la Batalla de Puebla y 15 de mayo el Día del Maestro.
El registro de calificaciones y entrega de resultados de evaluación a las familias se va a concretar en tres periodos, del 23 al 26 de noviembre de 2026, del 16 al 19 de marzo de 2027, y del 5 al 8 de julio de 2027; cuyo documento oficial contempla jornadas de concientización con fechas específicas asignadas a la sensibilización social sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.
Por su parte, las delegaciones regionales de la SEC mantienen comunicación directa con la estructura magisterial para asegurar el abasto de materiales escolares, la distribución oportuna de libros de texto y el acondicionamiento de los planteles educativos antes del arranque formal de las actividades académicas.