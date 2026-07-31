Vinculan a proceso a presunto distribuidor de cocaína y 'crystal' en Nogales

...

Ángel Armando "N", de 45 años, permanecerá en prisión preventiva tras ser detenido con 124 dosis de droga presuntamente destinadas al narcomenudeo en la colonia Los Tapiros

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 04:38 PM.