Vinculan a proceso a presunto distribuidor de cocaína y 'crystal' en Nogales

Un presunto vendedor de drogas fue detenido por las autoridades preventivas el pasado 19 de julio y finalmente fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Ángel Armando "N", de 45 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína y metanfetamina con fines de comercio, en Nogales.
Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2026, alrededor de las 11:20 horas, en la colonia Los Tapiros, donde agentes preventivos observaron al imputado presuntamente realizando un intercambio de mano a mano con otra persona.
Al advertir la presencia policial, ambos intentaron huir; sin embargo, Ángel Armando "N" fue alcanzado e inspeccionado conforme al protocolo legal, localizándose en una mochila 113 envoltorios con cocaína y 11 bolsas con "crystal".
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención realizada por elementos de Seguridad Pública, se formuló imputación y, con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concediendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.