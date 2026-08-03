Alertan en Nogales por lluvias fuertes y crecida de arroyos

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Protección Civil llamó a la población a evitar cruzar arroyos y vialidades de riesgo ante el pronóstico de lluvias de hasta 45 por ciento para este lunes, que podrían provocar el crecimiento de cauces y encharcamientos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/08/2026 12:40 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 12:42 PM.