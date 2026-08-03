Alertan en Nogales por lluvias fuertes y crecida de arroyos

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este lunes se prevé entre un 30 y un 45 por ciento de probabilidad de lluvias, acompañadas de vientos moderados, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil alertó a la ciudadanía ante el probable crecimiento de los arroyos.
El monzón mexicano, asociado con las ondas tropicales 23 y 24, ocasionará lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo en al menos 20 entidades de la República Mexicana, entre ellas Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y Durango, así como en localidades de la franja fronteriza con Estados Unidos.
La Coordinación Municipal de Protección Civil advirtió que estas condiciones meteorológicas podrían provocar el aumento en el nivel de los arroyos, así como el arrastre de agua, arena y otros materiales en las calles ubicadas en las cañadas y zonas bajas de la ciudad.
Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Nogales exhortó a automovilistas y peatones a abstenerse de cruzar arroyos crecidos, así como a evitar la circulación por las vialidades consideradas de alto riesgo.
También recomendó a la población mantenerse atenta a la información difundida a través de los medios de comunicación, las redes sociales oficiales de las autoridades de los tres niveles de gobierno y los avisos emitidos por las diez estaciones del Sistema de Alertamiento Temprano ante la presencia de fenómenos meteorológicos.
Antes y durante las precipitaciones pluviales, se recomienda no intentar cruzar arroyos crecidos ni desplazarse a pie o en vehículo por calles de alto riesgo, debido a que las personas y las unidades podrían ser arrastradas por la fuerza de las corrientes.
Las lluvias podrían incrementar el volumen de agua en las calles 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de Mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, así como en la prolongación de la avenida Álvaro Obregón y en los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy, entre otras vialidades.
La Coordinación Municipal de Protección Civil pidió a automovilistas y peatones no arriesgarse a cruzar los afluentes durante las lluvias y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos, ya que incluso los vehículos altos, pesados o con tracción 4x4 pueden ser arrastrados por las corrientes.
La dependencia municipal instó a las personas que se encuentren en una situación de riesgo a comunicarse inmediatamente al número de emergencias 911, especialmente cuando sus vehículos queden varados en encharcamientos, corrientes o zonas inundadas.
Las tormentas eléctricas también representan un riesgo para la población, por lo que se recomienda evitar resguardarse debajo de árboles, permanecer en espacios abiertos o tener contacto con estructuras y objetos metálicos.