Atienden dos presuntos intentos de suicidio en distintas colonias de Nogales

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Dos hombres fueron hospitalizados tras presuntamente atentar contra su vida en hechos ocurridos en las colonias El Rastro y Luis Donaldo Colosio; ambos permanecen bajo atención médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/08/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 04:51 PM.