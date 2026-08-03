Atienden dos presuntos intentos de suicidio en distintas colonias de Nogales

Dos personas fueron internadas en hospitales de esta ciudad luego de consumir medicamentos con los que se ocasionaron daños con intenciones de desvivirse en hecho ocurridos en diferentes colonias de Nogales, Sonora.
Uno de los casos se registró alrededor de las 08:05 horas cuando agentes municipales acudieron a un domicilio de la calle Nochebuena de la colonia El rastro donde había una persona lesionada.
En el lugar se entrevistaron con Natali de 31 años de edad quien les informó que momentos antes llegó su esposo Miguel de 29 años el cual ingirió un medicamento controlado para la depresión y después consumió bebidas embriagantes.
Dijo que tras discutir éste optó por abordar su vehículo y tomó una navaja de afeitar con el que se hizo dos heridas profundas en al brazo izquierdo y dos superficiales en el cuello del lado izquierdo.
Por lo que ella llamó a la Cruz Roja para que fuera auxiliado trasladando los socorristas al lesionado a un hospital, sin precisar cuál, en donde los médicos diagnosticaron lesiones que ponen en peligro la vida.
Al arribar los gentes al hospital IMSS Bienestar, se entrevistaron con Evelin de 20 años de edad, misma que les informó que momentos antes al estar en su casa de pronto su esposo Dereck de 22 años de edad, ingirió 12 pastillas tratado de suicidarse y luego comenzó a sentirse mal por lo que lo trasladó a dicho hospital en donde quedó internado bajo observación médica.