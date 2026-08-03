Balacera cerca de Unidad Deportiva provoca pánico durante juego de softbol en Nogales

Momentos de pánico vivieron los jugadores y espectadores de un juego de softbol durante la noche del sábado en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses cuando sujetos armados que transitaban por la avenida Tecnológico dispararon sus armas para evitar ser retenidos por elementos de Tránsito Municipal.
Sobre este caso el H. Ayuntamiento de Nogales informó que la noche de este sábado 1 de agosto se activó el protocolo de Código Rojo sobre la avenida Tecnológico, luego de que elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal detectaran un vehículo con placas sobrepuestas.
Al intentar realizar una revisión preventiva, los ocupantes del vehículo huyeron y realizaron detonaciones sobre la misma avenida.
La autoridad precisa que estos hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses y no al interior del complejo, donde no se registraron personas lesionadas ni afectaciones.
Como resultado del operativo coordinado con el C5, fue asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, el cual quedó a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), autoridad que realiza las investigaciones correspondientes.
El Gobierno Municipal reitera el llamado a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.