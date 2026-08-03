Balacera cerca de Unidad Deportiva provoca pánico durante juego de softbol en Nogales

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Sujetos armados dispararon mientras huían de elementos de Tránsito Municipal sobre la avenida Tecnológico, lo que generó momentos de temor entre jugadores y asistentes; no se reportaron personas lesionadas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/08/2026 01:48 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 01:51 PM.