Concluye con éxito el 15º Campamento Bomberitos Exploradores de Nogales

Como un gran éxito fue calificado el 15vo campamento de Bomberitos Exploradores el cual culminó el pasado domingo en las instalaciones de la “Macro Plaza” de la Universidad Binacional de Nogales, Sonora.
El Comandante y Jefe de Bomberos César Vélez, dijo que se trató de 300 niños y niñas semillero de prevención que hoy replican sus conocimientos en sus casas y con sus seres queridos posteriormente en sus escuelas lo cual es el verdadero logro.
El experimentado bombero agradeció a todos sus elementos y a todos los patrocinadores que se esforzaron para que este evento anual se llevara a cabo una vez más y de manera gratuita como ha sido siempre.
Sí, mira, gracias a Dios, el domingo terminó el campamento de los bomberitos, el cual desde el 1 de agosto empezaron a recibir a las 2 de la tarde alrededor de 300 niños, ahí en el domo de la Escuela Binacional, tuvieron una serie de ejercicios, un rally bomberil, brinca-brinca, algunos payasitos, piñatas, pasteles, debido a que era los 15 años que tenemos llevando a cabo este evento.
El domingo a las 9 de la mañana, 9 y media, empezaron a llegar los papás por ellos y ya se retiraron a sus casas estuvimos con muy buena participación de los papás también en las competencias que se hacen internas de los niños por estaciones, entonces nos fue muy bien, gracias a Dios.
El domingo a las 9 de la mañana, 9 y media, empezaron a llegar los papás por ellos y ya se retiraron a sus casas estuvimos con muy buena participación de los papás también en las competencias que se hacen internas de los niños por estaciones, entonces nos fue muy bien, gracias a Dios.
Entonces nosotros también aprovechamos este espacio para darle un agradecimiento a todos los patrocinadores que hacen posible este evento, porque sin ellos también, son parte de este proyecto, que año por año se suman, cada año se suman patrocinadores nuevos, y así es como podemos nosotros darles este campamento a los niños, desde su camiseta, la alimentación, que es el sábado en la noche, el domingo en la mañana se les dio desayuno también.
Ya empezamos pues a volver a tocar puertas, entrando el año, para llevar a cabo este evento, que esperemos que dure todavía muchos años más, ya te digo, 15 años, fue una quinceañera para el campamento de los Bomberitos Exploradores, y una satisfacción enorme para mí.
Otros como te digo se van sumando al proyecto año con año, pero es un número muy grande de personas que llevan este proyecto, pero la cabeza es el Capitán Sergio Díaz Regalado.
Otros como te digo se van sumando al proyecto año con año, pero es un número muy grande de personas que llevan este proyecto, pero la cabeza es el Capitán Sergio Díaz Regalado.
Sí, así es, yo les digo siempre, los niños son unas esponjas que absorben todo lo que les dices ya, bueno, sea malo, ellos se llevan a sus casas o en sus mentes lo que alguien les diga si en este caso bomberos somos unas personas bien vistas por los niños o sus héroes o como le quieran llamar, se llevan todo lo que se les está enseñando aquí en las estaciones a sus casas, al grado de que llegan exigiéndoles papá, hoy vimos que tenemos que tener un extintor en nuestras casas, un detector de humo, se les enseña a que ellos se imaginan su casa y empiecen a buscar las rutas de evacuación, en caso de un incendio por dónde tienen que salir, qué es lo que tienen que hacer, si se les llega a prender la ropa, qué es lo que tienen que hacer, tirarse al piso, rodar para que se apaguen, etcétera, cosas así.
Entonces todo eso se lo replican ellos a sus papás como si ellos fueran ahora los que están dándoles la instrucción a los papás, y pues a uno como papá no le queda de otra más que, bueno, pues le voy a tener que hacer caso y voy a poner el extintor porque si no ahí va a estar el niño, dícenos y dícenos qué es lo que tenemos que hacer, entonces yo creo que por ahí empieza la prevención en nuestros hogares.
Entonces todo eso se lo replican ellos a sus papás como si ellos fueran ahora los que están dándoles la instrucción a los papás, y pues a uno como papá no le queda de otra más que, bueno, pues le voy a tener que hacer caso y voy a poner el extintor porque si no ahí va a estar el niño, dícenos y dícenos qué es lo que tenemos que hacer, entonces yo creo que por ahí empieza la prevención en nuestros hogares.