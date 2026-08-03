Concluye con éxito el 15º Campamento Bomberitos Exploradores de Nogales

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Más de 300 niñas y niños participaron en el tradicional campamento gratuito del Cuerpo de Bomberos, donde aprendieron medidas de prevención y seguridad que ahora replican en sus hogares y escuelas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/08/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 04:42 PM.