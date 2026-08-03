Descartan ácido en tambo de Santa Ana; contenía hidrocarburos y aceites

Luego de concluir los análisis a la muestra recolectada en el municipio de Santa Ana, el equipo especializado en Materiales Peligrosos, el Cuerpo de Bomberos de Nogales emitió el dictamen sobre el contenido del tambo perforado, al descartar por expertos de forma definitiva la presencia de cualquier tipo de ácido en el interior del contenedor.
Los estudios de laboratorio arrojaron resultados positivos a hidrocarburos, con confirmación en pruebas de combustible, por lo que, especialistas determinaron que estas sustancias volátiles causaron los síntomas experimentados por la población local, tales como irritación ocular, dolores de cabeza, náuseas y otros signos característicos de intoxicación.
El reporte técnico precisa que las altas temperaturas de la región incrementan la volatilidad de los hidrocarburos, condición que facilita la rápida dispersión de vapores tóxicos en el aire. Además de la confirmación de combustible, los análisis detectaron niveles positivos de flamabilidad y la presencia de una mezcla compuesta por múltiples aceites.
Los peritos químicos tampoco descartan la existencia de una emulsión asfáltica dentro del recipiente, al agregar que, este material, al exponerse al calor intenso, libera emanaciones que provocan malestares físicos idénticos a los documentados por los residentes de la zona afectada.
Frente a estos resultados, las autoridades y corporaciones de rescate reiteran un llamado enérgico a la ciudadanía para evitar el contacto o la manipulación de contenedores con sustancias de origen desconocido. Toda situación similar requiere un reporte inmediato a las líneas de emergencia, con el objetivo de prevenir tragedias y proteger la salud pública.
Bomberos de Nogales ratificaron la disposición de mantener y fortalecer los lazos de colaboración intermunicipal regional, toda vez la intervención profesional registrada el sábado por la noche en el vecino municipio de Santa Ana, en coordinación con autoridades municipales y de Protección Civil, además de sus hermanos bomberos de esa localidad.