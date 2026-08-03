Descartan ácido en tambo de Santa Ana; contenía hidrocarburos y aceites

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Bomberos de Nogales confirmaron, tras análisis especializados, que el contenedor perforado no albergaba sustancias ácidas, sino una mezcla de hidrocarburos y aceites cuyos vapores provocaron irritación, náuseas y otros malestares entre la población

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/08/2026 02:53 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 02:56 PM.