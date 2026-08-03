Fotografía y rock preservan la memoria de la escena alternativa de Nogales

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Una exposición en Clockwork Records reunió imágenes, música en vivo y conversatorios para documentar la historia del rock, punk y metal en la frontera, con obras que permanecerán abiertas al público durante todo agosto

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/08/2026 12:54 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 12:57 PM.