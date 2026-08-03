Fotografía y rock preservan la memoria de la escena alternativa de Nogales

Un esfuerzo multidisciplinario que fusionó fotografía, música en vivo y conversatorios, busco dejar una huella imborrable en la historia cultural de la frontera, una iniciativa que nación de la necesidad de documentar y visibilizar la escena del Rock, Punk, Metal y otros géneros alternativos, demostrando que este movimiento sonoro se mantuvo vibrante y al alcance de toda la comunidad.
Detrás de este proyecto estuvo Mario Rzeslawski, cuya motivación se arraigó profundamente en su herencia familiar y en la inspiración compartida con otros colegas del medio, ya que su intención principal no solo fue abrir un espacio de expresión, sino lograr inmortalizar el legado de bandas locales que continúan forjando identidad en la ciudad a través de las generaciones.
Fue una experiencia estar yendo a Hermosillo a tomarle fotos a bandas allá y mirar a mi compañero René tomar fotos. Se me hacía algo grande, se me hacía algo que yo también podía hacerlo más y eso fue la iniciativa para hacer un evento así y compartirlo con la comunidad de Nogales, comentó Rzeslawski.
Además del impulso sonoro, el registro visual jugó un papel fundamental para mantener vivo este legado, respaldado por una nueva camada de agrupaciones juveniles que mostraron una gran solidaridad para expandir sus proyectos, para quienes desearon ser parte de esta experiencia retrospectiva, las obras capturadas por diversos talentos locales quedaron a disposición del público.
La fotografía va a estar disponible todo este mes en Clockwork, pueden venir a conocer a la tienda, disfrutar de la fotografía. Aparte, los fotógrafos estamos muy involucrados en los medios sociales. Nos pueden buscar bajo nuestros nombres, Mario, René, César, Woods, Lincoln, que están creando un mural y más al rato lo van a proyectar. Todo está disponible y aparte va a estar disponible en IMFOCULTA, los archivos digitalmente, mencionó.