Invitan a la Carrera con Causa y Carrera de Botargas en apoyo al Asilo Franciscano

En un esfuerzo conjunto por combinar el deporte, la convivencia familiar y la solidaridad, el grupo Altruistamente Locos, en coordinación con el Instituto del Deporte de Nogales (IMDEN), lanzó oficialmente la invitación para la próxima “4K Carrera con Causa + Carrera de Botargas”, el viernes 21 de agosto a las 7 de la tarde.
El anuncio público se llevó a cabo en el marco de la celebración de la quinta etapa del Serial Municipal, donde, Daniel Iván Muñan Valencia, integrante activo de la agrupación, fue el encargado de extender la invitación a la comunidad, al contar con el respaldo y soporte de los fundadores del grupo: Carmina Ramírez, Plácido Quintero, Jaime Castro y Víctor Garay.
Tal como se detalla en el póster oficial del evento, la doble jornada deportiva y recreativa promete una experiencia única para apoyar a los adultos mayores de la ciudad, además de la posibilidad de coadyuvar con artículos en especie que son de uso cotidiano para ellos, de aseo personal, limpieza y alimentos no perecederos.
Ataviados con divertidos trajes inflables y botargas, entre las que destacaban coloridos dinosaurios, tiburones, vacas y extraterrestres, el grupo llevó sonrisas y entretenimiento a los residentes del asilo, donde fueron cálidamente recibidos por la administradora de la institución, Mariana Galindo; tras compartir un rato ameno con los adultos mayores, el grupo y el personal disfrutaron de un delicioso pozole para enmarcar la convivencia.
Este encuentro sirvió además como espacio para establecer la premisa de coordinación con el Padre Edgardo Gámez, al afinar los detalles de lo que será esta próxima carrera con causa, cuyos fondos serán destinados íntegramente en favor del asilo; para lograr la meta, los organizadores esperan contar no solo con el fuerte respaldo de la comunidad runner, sino de todas las familias nogalenses que deseen sumar pasos por una buena causa.