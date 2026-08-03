Invitan a la Carrera con Causa y Carrera de Botargas en apoyo al Asilo Franciscano

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El grupo Altruistamente Locos y el IMDEN convocaron a la comunidad a participar el próximo 21 de agosto en una carrera recreativa cuyos fondos y donativos serán destinados a beneficiar a los adultos mayores del Asilo Franciscano de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/08/2026 02:15 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 02:21 PM.