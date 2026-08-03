Julia Huerta se integra al trabajo territorial de Morena rumbo al proceso de 2027

Tras haber concluido una etapa de profundo compromiso, orden y rigor técnico en el servicio público, Julia Huerta enfoca esfuerzos públicos en la trinchera del trabajo de base social y partidista en favor del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).
Esta transición responde a una convicción personal y a una lectura responsable de los tiempos que vive la frontera nogalense, al precisar que, como ciudadana y militante de Morena, asume la tarea de socializar los valores de su movimiento, al contribuir activamente al proceso de fortalecimiento institucional, unidad y organización territorial de cara a los retos electorales que se avecinan en 2027.
Mi actuar en esta nueva etapa estará regido, como lo ha estado mi trayectoria profesional, por la sobriedad política y un estricto sentido de la responsabilidad. Estoy convencida de que el momento actual exige madurez, trabajo de territorio y un diálogo directo con la gente, alejándonos de estridencias y concentrándonos en el fondo de las necesidades sociales, precisó.
Otro aspecto fundamental es respaldar la sinergia estatal en el entendido que el progreso de Nogales está intrínsecamente ligado a la cooperación, madurez política y alineación con las políticas de transformación que se impulsan en todo Sonora. Además de fomentar la participación ciudadana responsable al construyendo un puente de comunicación transparente y directo con las y los nogalenses.
Mi vocación de servicio permanece intacta, mi mayor aspiración como nogalense es, y seguirá siendo, abonar a la construcción del bienestar colectivo, la equidad y el desarrollo ordenado de nuestra frontera, ahora desde la cercanía de la militancia y el compromiso ciudadano, comentó.