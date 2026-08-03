Julia Huerta se integra al trabajo territorial de Morena rumbo al proceso de 2027

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La exfuncionaria informó que enfocará su labor en fortalecer la organización de base, la unidad del movimiento y el acercamiento con la ciudadanía como militante de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/08/2026 09:45 AM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 10:02 AM.