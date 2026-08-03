Tras lluvias en Nogales, van 35% de calles rehabilitadas; cuadrillas siguen con jornadas de 10 horas

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Servicios Públicos Municipales intensificó las jornadas de reconstrucción con cuadrillas que trabajan hasta 10 horas diarias para restablecer el acceso a colonias afectadas y garantizar la prestación de servicios básicos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/08/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 04:31 PM.