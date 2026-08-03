Tras lluvias en Nogales, van 35% de calles rehabilitadas; cuadrillas siguen con jornadas de 10 horas

Las intensas lluvias registradas el pasado 18 de julio, dejaron a su paso severas afectaciones en las vialidades de Nogales, Sonora, lo que ha obligado a las cuadrillas municipales a implementar jornadas de trabajo de hasta 10 horas diarias, con un promedio de 15 a 25 calles rehabilitadas, para reestablecer el acceso de los proveedores de servicios públicos básicos, con una estrategia que se enfoca en la nivelación y el raspado de calles de terracería en las colonias que resultaron más afectadas por las corrientes de agua.
Jesús Soto, director de Servicios Públicos Municipales, mencionó que, en una primera fase, la dependencia se dedicó a retirar material de arrastre en arterias principales como Tecnológico, Natación y Abraham Zaied, y con esto se reporta un 35% en la rehabilitación, con el respaldo de recursos extraordinarios por parte del Gobierno del Estado y maquinaria, por lo que proyectó alcanzarán la mitad del trabajo de reconstrucción durante esta misma semana operando con tres cuadrillas simultáneas.
Primero nos dedicamos a limpiar eso y ya después nosotros brincamos a darle un raspado o una nivelación a las calles. Como en este caso, la calle Navidad no le estamos aportando material, ya que tuvo un azolve, es decir, incrementó el nivel. Ahorita ya con el equipo que contamos podemos darnos a la tarea que antes no podíamos hacer, es decir, bajarle el nivel para que quede con una calle al nivel como se debería de encontrar y no más arriba del mismo. Tenemos algunas calles que hemos estado trabajando como la calle Felipe Muñoz, las Tumias, hay otras que tenemos en el radar que vamos a darle ese tipo de mantenimiento y a las otras les vamos a dar el raspado, es decir, hubo muchas calles que están afectadas, comentó Soto.
Compartió para tener una mejor respuesta a la ciudadanía, la dependencia reanudo sus horarios administrativos habituales de 08:00 am a 3 de la tarde, recibiendo solicitudes tanto vía telefónica como a través de plataformas digitales, además de lo que se recopila por el propio personal operativo que conoce y recorre de primera mano las rutas, quienes requieren los accesos.
Igual de cierta forma yo tengo acceso a la página de servicios públicos todas las peticiones que nos hacen llegar yo las tomo y las trato de resolver lo antes posible cabe mencionar que los compañeros de recolección son nuestros principales promotores en ese sentido donde ellos se les complica el acceso nos las hacen llegar ya internamente y pues tratamos de darle prioridad para que la recolección no falle en ningún sitio de la ciudad, indicó.