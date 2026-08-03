Más de 350 corredores participan en la Quinta Carrera del Serial Nogales

Con una notable participación de más de 350 atletas, la mañana de este domingo 2 de agosto, las vialidades de la ciudad fueron el escenario de la Quinta Carrera del Serial Nogales, que congregó una prueba pedestre de 5 kilómetros, con la conquista de la letra “O”, de Sonora. Esta justa deportiva, enmarcada en la iniciativa #PontePilasAl100, reafirma el compromiso de la comunidad con la actividad física y la integración social.
El banderazo de salida se dio en punto de las 6:30 horas en la céntrica Plaza Miguel Hidalgo y, desde ese punto, el contingente se desplazó de manera ordenada a lo largo de la ruta trazada por Plutarco Elías Calles al norte y retorno hacia la avenida Álvaro Obregón, hasta cruzar la meta ubicada en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses”.
El evento, que contó con el respaldo en organización y logística del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), a cargo de Marco Alonso Martínez Rodríguez, formó parte de la recolección de preseas del serial, otorgando a los participantes la medalla conmemorativa correspondiente a la letra "O".
Al concluir la competencia atlética, el espacio deportivo sirvió como sede para un convivio que reunió a la comunidad de runners locales, sus familias y equipos de apoyo. La jornada culminó con la ceremonia oficial de premiación, un acto que destacó por su formalidad y en el cual se reconoció la disciplina y el rendimiento de los atletas.
Las autoridades deportivas encargadas del evento entregaron reconocimientos a los competidores más destacados, al galardonar a los cinco mejores tiempos de cada una de las divisiones participantes.
La amplia respuesta a esta convocatoria refleja no solo el éxito logístico de las etapas del Serial Nogales, sino también la consolidación de una cultura deportiva sólida y un ambiente de sana competencia en el municipio, donde se hizo también la invitación a participar en la Gesta Heroica de Nogales programada para el 30 de agosto.