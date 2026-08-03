Más de 350 corredores participan en la Quinta Carrera del Serial Nogales

...

La quinta etapa del Serial Nogales reunió a cientos de atletas en un recorrido de 5 kilómetros, donde los participantes obtuvieron la medalla con la letra "O" de Sonora y fortalecieron la promoción del deporte y la convivencia familiar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/08/2026 03:02 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 03:06 PM.