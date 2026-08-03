Protección Civil llama a reportar emergencias al 911 ante aumento de daños por lluvias

Los constantes embates de las precipitaciones han ocasionado diferentes alertas en los sectores de Nogales, Sonora multiplicando exponencialmente los reportes de emergencias por daños estructurales, siendo las principales afectaciones registradas en los últimos días colapsos de muros de contención, taludes y bardas de llantas, hasta el reblandecimiento de la tierra que ha provocado una considerable caída de árboles sobre las viviendas.
Julia Ochoa, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, mencionó ante estas situaciones, las cuadrillas de la oficina mantienen un ritmo de trabajo ininterrumpido para salvaguardar la integridad de las familias afectadas, con el objetivo de canalizar la mayor cantidad de ayuda de manera efectiva y no saturar las vías informales de comunicación a través de redes sociales, por lo que realizó la invitación de llamar directamente al 911 para dejar su reporte.
Mira, ahorita nosotros estamos atendiendo todo lo que vienen siendo los llamados del 911, si nos han llegado otras peticiones por parte de otros compañeros o de ciudadanía o redes sociales, nosotros nos enfocamos mucho en los llamados de que son de C5, es muy importante que lo pongan, el llamado al 911 nos genera un número de folio y aparte nosotros llevamos un control de los llamados que vamos atendiendo, muchas veces nos habla un compañero o algo pero derivado a la carga a veces no anotamos y se nos llega en traspapelar, entonces yo creo que lo correspondiente es marcar al 911, manifestó Ochoa.
Agregó que esta temporada y para mantener una alerta en prevención para toda la ciudadanía, la oficina supervisa los reportes meteorológicos por lo menos una vez cada tres horas, para de esta forma poder activar a tiempo y enviar las alertas sonoras a través del sistema instalado en diferentes partes de la ciudad, además de que reiteró el llamado a la ciudadanía de ser responsables con sus acciones y no cruzar arroyos crecidos, además de reportar cualquier incidente no en redes sociales, sino al número de emergencias 911.
Son las mismas recomendaciones que siempre se dan, es si ya tenemos la lluvia pues no cruzar los arroyos, buscar una salida alterna, si no tenemos nada que hacer en la vía pública pues no salgamos, no nos expongamos, hay que proteger a nuestros niños, nuestros adultos mayores y pues ahora sí que su patrimonio, que es su vehículo, que si bien es cierto en las lluvias del día 18 de julio fueron bastante los vehículos que se quedaron varados, ahora sí que por la imprudencia de nosotros o de querer llegar a casa pues nos metemos a los arroyos pero corremos el riesgo que las aguas nos arrastren, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, mencionó.