Protección Civil llama a reportar emergencias al 911 ante aumento de daños por lluvias

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Los colapsos de bardas, muros de contención, deslaves y caída de árboles han incrementado las atenciones de la dependencia, que exhorta a la población a utilizar el 911 para agilizar la respuesta y evitar retrasos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/08/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 04:18 PM.