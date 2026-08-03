Refuerzan fumigación y aplicación de abate tras lluvias para prevenir enfermedades en Nogales

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Salud Municipal intensificó las acciones preventivas en colonias prioritarias con jornadas de fumigación, aplicación de larvicida y orientación a la población para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/08/2026 03:31 PM.
En Nogales y editada el 03/08/2026 04:10 PM.