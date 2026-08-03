Refuerzan fumigación y aplicación de abate tras lluvias para prevenir enfermedades en Nogales

Tras las recientes precipitaciones, las dependencias de salud han desplegado una intensa estrategia sanitaria para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades, con la meta inmediata de aprovechar la actual ausencia de casos positivos para blindar la salud pública a través de medidas de contención en los hogares.
La directora de Salud Municipal, Doctora Viviana García, mencionó que actualmente, las jornadas preventivas se concentran en zonas prioritarias como la colonia Colosio y el sector del Represo, en coordinación con el Distrito 03 de Vigilancia Sanitaria, con equipos que se distribuyen sus rutas semanas para abarcar la mayor cantidad de viviendas posibles, combinando intervenciones físicas con campañas de concientización.
Sí, la verdad que con esto que nos dejó la lluvia, ahora sí, nos dejó un gran aprendizaje de cómo estructurar un plan de trabajo con lo que viene siendo aplicaciones de abate, que realmente esto ya lo teníamos contemplado justamente para este pronóstico de lluvias y también muy importante el sector de fumigación, todo esto es complementario. El abate es la aplicación directa para que el mosquito no se prolifere o no se haga la edad adulta y la fumigación es para cuando ya está propiamente el mosquito, pues obviamente que no haya una liberación propia de una enfermedad, comentó García.
Afortunadamente, los reportes epidemiológicos indican que hasta el momento no hay pacientes confirmados con infecciones derivadas de la picadura, por lo que esta importante ventana de tiempo permite a las brigadas enfocarse plenamente en el factor preventivo, apostando por la colaboración para mantener los contagios en cero.
Claro, el interés aquí principal es capacitar al ciudadano, que el ciudadano conozca qué es el abate y que sepa que es un larvicida meramente que vamos a colocar, dónde se coloca, por cuántos litros y demás, para que no haya esa falta de información y que el ciudadano conozca cuál es la estrategia que estamos implementando.