Juan Gim confirma interés por la coordinación del Distrito Federal 02

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El alcalde de Nogales aseguró que aceptó participar en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación de la Transformación en el Distrito Federal 02, aunque permanecerá al frente del Ayuntamiento hasta que los tiempos del partido lo determinen

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/08/2026 05:15 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 05:21 PM.