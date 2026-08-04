Juan Gim confirma interés por la coordinación del Distrito Federal 02

El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales confirmó que buscará encabezar la coordinación de la transformación para el Distrito Federal 02, que lo colocará en caso de ser seleccionado en una diputación en el Congreso de la Nación, esto a propuesta de los encargados de las selecciones hacia perfiles competitivos de cara al proceso electoral del 2027.
Mencionó sobre los rumores de una posible separación del cargo en la administración municipal, estos quedaron descartados tras un ajuste en los calendarios políticos a nivel nacional, por lo que hasta nuevo aviso se mantendrá sin cambios durante los próximos meses y será hasta el 2027 cuando se decida la posibilidad de pedir licencia si se establece de esa manera.
La oportunidad que pudiera haber en el partido en el que yo pertenezco y el proyecto interno que se está dando en el partido, una posibilidad es convertirse en la coordinación de la transformación en el área del distrito federal 2, y ante esa posibilidad y ante esa oportunidad donde sale desde México, pues yo acepto en ese momento la posibilidad y la oportunidad que en su momento se diera. Como hubo un cambio a nivel nacional en las fechas y en los planes que traía Morena a nivel nacional, esa licencia ya queda sin efecto, queda sin efecto de tal manera que yo era como lo había planeado, continuar hasta que sea el momento de la convocatoria y que yo tenga que pedir licencia, comentó el Alcalde.
Sobre el surgimiento de otros perfiles y legisladores actuales que también buscan abanderar el mismo distrito, aseguró ser respetuoso de sus aspiraciones, sin embargo, marcó su postura sobre el origen de su participación frente a quienes buscan apuntarse por cuenta propia.
Que tienen la misma oportunidad que tengo yo o la tendré y que respeto mucho a él o ellas, las personas que se inscriban, creo que tenemos la oportunidad, pero no es lo mismo a que te levanten la mano a que tú la levantes, es mucha diferencia… Pues como dijo Juan Gabriel, en lo que se ve no se pregunta, declaró.