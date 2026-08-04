Andrea Judith Leyva comparte su trayectoria de la UTN a Ferromex con estudiantes de Nogales

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La egresada de Ingeniería en Logística Internacional y actual Gerente de Fronteras en Ferromex participó en el programa "Charlas y Pláticas en UTN", donde compartió su experiencia profesional y personal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/08/2026 02:42 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 02:59 PM.