Andrea Judith Leyva comparte su trayectoria de la UTN a Ferromex con estudiantes de Nogales

Con el objetivo de acercar a estudiantes con experiencias reales del mundo laboral, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), a través de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional, llevó a cabo la conferencia “De los salones de UTN a FERROMEX-Grupo México”.
Este evento se desarrolló en el marco del programa académico “Charlas y Pláticas en UTN”, una iniciativa diseñada para conectar a la actual comunidad estudiantil con egresados que han alcanzado posiciones de liderazgo en su sector.
Como un caso de éxito en el comercio exterior, la comunidad universitaria recibió a Andrea Judith Leyva Sánchez, egresada de la institución como Técnico Superior Universitario (TSU) y de la Ingeniería en Logística Internacional.
Actualmente, Leyva Sánchez funge como Gerente de Fronteras en Ferromex, un puesto estratégico desde el cual es responsable de coordinar las operaciones ferroviarias de comercio exterior en las plazas de Nogales y Mexicali, así como gestionar la vinculación comercial y logística con los estados fronterizos de los Estados Unidos.
Durante su intervención, la directiva no solo habló de tecnicismos del sector, sino que ofreció una visión integral de su trayectoria, al compartir con los asistentes sus vivencias como profesionista, emprendedora y madre de familia, quien habló de tres pilares fundamentales para alcanzar el éxito, al referirse a la perseverancia ante los retos laborales y personales, el correcto establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, así como el innegable valor del apoyo familiar a lo largo del desarrollo profesional.
La conferencia destacó por su formato interactivo, bajo la moderación del profesor Carlos Ernesto Chávez Orduña, se generó un ambiente de diálogo abierto que permitió a las y los estudiantes resolver dudas y conocer de primera mano cómo la educación superior puede transformar vidas.
De acuerdo con las autoridades universitarias, este tipo de casos de éxito refleja el impacto de una educación transformadora y se encuentra en sintonía con los esfuerzos impulsados por el Gobierno del Estado para fortalecer el talento sonorense.
La UTN reafirmó que el programa “Charlas y Pláticas en UTN” continuará activo en la promoción de espacios de intercambio de ideas para fortalecer la formación integral de los estudiantes y, al mismo tiempo, consolidar el orgullo y sentido de pertenencia dentro de la comunidad universitaria.