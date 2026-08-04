Angélica Burgos anuncia agenda de Mujeres al 100 para el Mes de la Juventud en Nogales

La organización Mujeres al 100 habrá de impulsar una amplia agenda de actividades durante el mes de la juventud, promoviendo los servicios de la agrupación entre las familias en las colonias de Nogales, Sonora.
La coordinadora en Nogales de la agrupación Angélica Burgos, informó del trabajo en conjunto con el comité de Jóvenes al 100, para llevar a cabo programas de prevención y orientación a los jóvenes nogalenses.
En coordinación con los miembros del Comité de Jóvenes al 100 encabezado por Alejandra Velázquez y Kevin Montoya...han elaborado un amplio programa de trabajo para desahogar en las próximas semanas, explicó.
En estas actividades estarán participando los jóvenes del sindicato de Seguro Social, indicó, así como la payasita “Bolilla” con un programa interactivo tanto para niños, jóvenes y adultos.
“Ya se está armando la logística de estos eventos...como la selección de las colonias en donde se van a llevar acabo, con la invitación a las familias y todo lo que conlleva la organización para impactar en las familias nogalenses, añadió.