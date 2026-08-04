Angélica Burgos anuncia agenda de Mujeres al 100 para el Mes de la Juventud en Nogales

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La organización desarrollará actividades de prevención, valores y convivencia familiar en distintas colonias, en coordinación con el Comité de Jóvenes al 100

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 12:48 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 12:54 PM.