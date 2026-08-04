Anillo hídrico y rehabilitación del Arroyo Los Nogales reforzarán el abasto de agua

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El Gobierno Municipal impulsa obras para separar las aguas residuales del cauce pluvial y avanzar en el anillo hídrico, con el objetivo de mejorar el suministro de agua y resolver un problema sanitario de más de 50 años

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/08/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 05:10 PM.