Anillo hídrico y rehabilitación del Arroyo Los Nogales reforzarán el abasto de agua

El rezago histórico en el Arroyo los Nogales y la constante falta de suministro de agua en el sector poniente, tendrán un merecido refuerzo con la construcción de un tramo importante del conocido como anillo hídrico y una rehabilitación completa de la infraestructura de conducción de aguas residuales en el conocido cauce cercano a Lomas de Nogales 2.
Sobre esto el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, acompañado del director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, destacó que estas obras buscan en primera separar las aguas residuales del conducto pluvial, con una intervención que promete solucionar de fondo un problema sanitario con más de medio siglo de antigüedad, adaptando la infraestructura a la realidad actual de la frontera.
Pero ahora después de 50 años o más tenemos que sacar el conducto del arroyo para que no se vincule con las aguas residuales y hacerlo de una manera que obedezca las condiciones que tenemos el día de hoy y que por otros 50 años al menos, porque ya no hay lugar para que se ponga otra vivienda en efecto, eso resolvería el problema de raíz del problema del Arroyo de los Nogales, manifestó el alcalde.
La conexión del anillo hídrico, beneficiaria inicialmente a más de 35 mil familias, acercando el servicio también a colonias que forman parte del proyecto conocido como “Seis Colonias” (Represo, Flores Magón, Jardines de la Montaña, Las Torres, Luis Donaldo Colosio 1 y 2), además de que el avance en el tratamiento integral del arroyo ha sido clave para reabrir la diplomacia binacional, recuperando la confianza de instituciones crediticias y ambientales del vecino país.
Destacar aquí con mucha humildad de la empatía que tenemos hoy en día con el Banco de Desarrollo, con la EPA, de que las obras que hemos hecho en Nogales nos han dado la oportunidad de acceder a los fondos tanto estatales como federales de beneficio para Nogales y les digo que estamos por muchas posibilidades de bajar algunos millones de dólares para saneamiento en la ciudad, que ya tenemos los proyectos presentados, mencionó.