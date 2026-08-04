Detienen a hombre que amenazó con incendiar casa con tanque de gas en Pueblo Nuevo

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El presunto responsable ingresó a un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo, amenazó con provocar una explosión y lanzó objetos contra los agentes antes de ser sometido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 04:42 PM.