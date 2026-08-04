Detienen a hombre que amenazó con incendiar casa con tanque de gas en Pueblo Nuevo

Un sujeto que allanó un domicilio en la colonia Pueblo Nuevo fu detenido por la Policía Municipal luego de intentar incendiar el lugar utilizando un tanque con gas y amenazar de muerte a los residentes y a las autoridades.
De acuerdo con el informe policial fue a las 06:52 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle del Pino de la colonia señalada donde reportaban a una persona agresiva en un domicilio.
En el lugar el afectado informó que en la planta superior de su casa se encontraba una persona ajena al domicilio mismo que se encontraba agresivo y había intentado encender un tambo de gas.
Dijo que éste al notar la presencia de los oficiales comenzó a gritar amenazas de muerte si no se retiraban, comenzando a lanzar objetos metálicos en contra de los oficiales, intentando soltar el tanque de gas amenazando con incendiar la vivienda.
En el momento se informó que en la parte inferior de la vivienda se encontraban menores de edad, por lo que ante el riesgo inminente procedieron a realizar un disparo de advertencia de un arma no letal para disuadir al agresor, pero este se negó a desistir de su actuar.
Fue en ese momento que intentó de nueva cuenta tomar objetos para lanzar a los oficiales, logrando un de ellos sorprenderlo y derribarlo al suelo, logrando el arresto de Santiago A. "N" de 50 años de edad.
El reportante manifestó que al llegar minutos antes a su domicilio se encontró a dicha persona al interior y al querer sacarlo subió a la segunda planta tomando el cilindro de gas abriéndolo y amenazándolo con prenderlo, con los resultados antes mencionados.
El agresor fue certificado por un médico posteriormente fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido donde se ordenó que el sujeto agresor quedar a disposición de un Ministerio Público junto con la materia del delito.