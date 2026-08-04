Julia Huerta inicia "Diálogos por la Cuarta Transformación" con recorridos en colonias de Nogales

Con gran entusiasmo y un contundente respaldo ciudadano, la militante morenista Julia Huerta dio inicio formal a los “Diálogos por la Cuarta Transformación”, una serie de asambleas y recorridos casa por casa que tienen como objetivo consolidar el proyecto de nación en la ciudad fronteriza.
El arranque de estas jornadas se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires, barrio que la vio nacer y crecer. Durante su recorrido, Huerta destacó la importancia de iniciar este proyecto desde sus raíces, agradeciendo la cálida respuesta de los vecinos que la acompañaron en este primer acercamiento. “Iniciamos en la Buenos Aires, en mi barrio, el que me ha visto crecer a mí y a muchos nogalenses. Es con todo el cariño y el gusto del mundo, expresó.
Por la tarde, la jornada continuó con una nutrida asamblea vecinal en la colonia Benito Juárez en Nogales, Sonora. El encuentro tuvo lugar en la calle Sierra Durango, contando con la distinguida anfitrionía y el liderazgo social de la señora María de Lourdes Duarte Villa, conocida cariñosamente como “Lulú”. Huerta extendió un profundo agradecimiento a la líder vecinal por abrir las puertas de su casa y facilitar este espacio de diálogo e intercambio de ideas con la comunidad.
Ha habido una muy buena respuesta con los vecinos, fuimos bendecidos con un maravilloso clima este lunes y estamos muy agradecidos por la excelente recepción de todas y todos al abrirnos las puertas de sus casas para poder platicar, destacó Huerta al evaluar el éxito de esta primera jornada.