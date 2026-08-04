Julia Huerta inicia "Diálogos por la Cuarta Transformación" con recorridos en colonias de Nogales

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La militante de Morena comenzó las jornadas en la colonia Buenos Aires y encabezó una asamblea vecinal en la Benito Juárez para dialogar con la ciudadanía sobre el proyecto de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 01:05 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 01:08 PM.