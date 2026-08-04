El "Mono Bichi" porta pañoleta scout para celebrar el centenario del movimiento en México

El icónico monumento a la razón, mejor conocido como “Mono Bichi”, portó este sábado una pañoleta scout como un fuerte símbolo para visibilizar la presencia de este movimiento en la frontera, por lo que con este acto conmemorativo de lanza un mensaje a la comunidad de su espíritu de servicio, la formación de jóvenes y la identidad de la agrupación siguen más vivos que nunca en la ciudad.
Esta conmemoración cobró una doble relevancia histórica a nivel local y nacional, celebrando un legado que busca integrar a las nuevas generaciones a la vida al aire libre, así lo compartió Mario Vázquez, jefe del grupo 11 de Scouts de Nogales, quien destacó que buscan recordar a los nogalenses que la agrupación sigue operando activamente y preparándose para continuar sirviendo a la sociedad con disciplina y valores.
Correcto, en especial este año se eligió por dos razones, porque el grupo 11 estamos celebrando 30 años del movimiento, y en México, como te comentaba, desde 1926, entonces este año cumplimos el centenario, entonces son dos fechas muy importantes para nosotros que queremos compartir con toda la ciudad, y pues ya lo hemos platicado en algunas ocasiones de que los Scouts estamos en todos lados, nomás no sabes que somos nosotros, comentó Vázquez.
Para dar continuidad a esta labor formativa, la agrupación mantiene sus puertas abiertas para recibir a niños y jóvenes desde los 6 hasta los 22 años, con actividades que se llevan a cabo todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en las instalaciones de Don Bosco, además de que se tiene el contacto a través de las redes sociales.
Nuestro objetivo final es formar buenos ciudadanos, nos interesa que todos los muchachos que están aquí atrás de nosotros al final del día, cuando se integren a la sociedad, sean hombres y mujeres de bien, disciplinados, atentos y a que puedan apoyar a su comunidad. Cómo hacemos eso, pues los enseñamos a través de diferentes dinámicas, más que nada basadas en la vida al aire libre, los llevamos de campamento, les enseñamos a supervivencia, orientación, muchas habilidades que ahorita ya no son tan comunes, mencionó.