El "Mono Bichi" porta pañoleta scout para celebrar el centenario del movimiento en México

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La colocación de una pañoleta al emblemático monumento de Nogales conmemoró los 100 años del escultismo en México y los 30 años del Grupo 11, promoviendo los valores de servicio, liderazgo y formación juvenil

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/08/2026 08:33 AM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 09:06 AM.