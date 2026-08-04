Nogales y Condado Santa Cruz fortalecen alianza para impulsar proyectos binacionales

La creación de un espacio de sinergia binacional, para compartir soluciones a problemas históricos o promover la búsqueda de recursos conjuntos que afecta a ambos lados de la frontera, es el principal objetivo de una nueva etapa de colaboración regional, con la mira puesta en el desarrollo mutuo, por lo que autoridades del Condado Santa Cruz, acudieron este martes a una reunión al edificio municipal.
Para formalizar estos esfuerzos, representantes del país vecino sostuvieron un primer encuentro oficial con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y dependencias como Obras Publicas, en esta reunión de acercamiento participaron Luis Carlos Davis, Supervisor del Distrito 1 del Condado Santa Cruz, Chris Young, subdirector de esta misma delimitación y Colin Bishop, director de desarrollo comunitario, quienes destacaron la importancia de trabajar juntos.
Sí, o sea, en el futuro la idea es que podamos calificar para fondos unidos y que hagan proyectos aquí y allá. Entonces es explorar todas las cosas que podemos trabajar y resolver problemas que nos va a ayudar a los dos. Por ejemplo, el Nogales Wash. Si podemos hacer algo aquí que nos ayude para detener allá, fuera algo muy valioso, comentó David.
Mencionaron este primer paso, esperan que evolucione hacia una coordinación permanente, proyectando reuniones mensuales entre los homólogos de cada departamento, por lo que de esta manera se busca generar un flujo constante de comunicación donde ambos gobiernos puedan fortalecer sus procesos operativos.
Por ejemplo, hay cosas aquí en Nogales-Sonora que se hacen muy bien y queremos aprender de Nogales-Sonora. Y hay cosas que nosotros hacemos bien que la gente pueda aprender de nosotros. Entonces ese intercambio de ideas y proyectos ayuda a todos, indicó Young.