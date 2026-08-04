Nogales y Condado Santa Cruz fortalecen alianza para impulsar proyectos binacionales

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Funcionarios del Condado Santa Cruz sostuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Nogales para establecer mecanismos de cooperación en infraestructura, manejo de cauces, comercio y turismo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/08/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 04:54 PM.