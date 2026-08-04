Nogales deja de enviar aguas residuales a Estados Unidos tras modernizar sistema de medición

El envío de aguas residuales a los Estados Unidos se ha detenido por completo desde hace tres meses, lo que se traduce en un ahorro directo a las finanzas del organismo operador de agua y del propio Ayuntamiento de Nogales, por lo que esta medición y reducción del líquido marca un punto de inflexión a un recurso que se iba a un servicio que se había mantenido por más de una década.
Durante años, de acuerdo con el presidente municipal, existían fallas en el cálculo de los flujos internacionales, los cuales generaron una deuda trasfronteriza, esto debido a los equipos de medición anteriores, los cuales únicamente registraban el paso del agua sin tomar en cuenta variables estructurales como el diámetro de las tuberías, lo que generaba estimaciones inexactas sobre los volúmenes reales que cruzaban la frontera.
Había un equipo que medía el flujo pero no mide el diámetro de la tubería, total que al final de cuentas nosotros en una reunión le decimos a ellos, oye pues las mediciones no es correcta la que se están haciendo y los cinco o seis millones de dólares que dicen a nivel de relaciones exteriores que debemos, pues no han sido medidos estrictamente o físicamente o matemáticamente, entonces pusimos un medidor y qué coincidencia, fíjense, ahora generamos más agua, tenemos más agua desde hace cuatro años y tenemos menos excedentes, comentó el munícipe.
La meta de la administración es concluir este periodo con una cobertura de medición automatizada de hasta el 100%, por lo que gracias a estos nuevos indicadores, el municipio ahora cuenta con los datos técnicos y sustentados necesarios para conciliar los registros con las autoridades competentes y comprobar matemáticamente los niveles de flujo actuales.
Esos excedentes se dejaron de pagar hace 15 años aproximadamente, pero no se medían y ahora con esta telemetría y con este equipo los estamos midiendo de tal manera que podemos sentarnos con ellos, con la Cila, con el que sea y debatir el punto matemática y físicamente con la razón porque tenemos la medición, mencionó.