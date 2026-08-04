Nogales deja de enviar aguas residuales a Estados Unidos tras modernizar sistema de medición

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El alcalde informó que desde hace tres meses no se registran excedentes de aguas residuales hacia Estados Unidos, lo que representa un ahorro para el organismo operador y fortalece la revisión de un adeudo transfronterizo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/08/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 04:58 PM.