Nogales tendrá primer seminario nacional de salud mental en memoria de víctima de feminicidio

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Motivada por el legado de su hija Anapaola, víctima de feminicidio, la activista encabezará un encuentro abierto al público para brindar herramientas de apoyo emocional, prevención del suicidio y manejo de crisis

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/08/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 03:33 PM.