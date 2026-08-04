Nogales tendrá primer seminario nacional de salud mental en memoria de víctima de feminicidio

A fin de atender la salud mental y el manejo de crisis emocionales, Alejandra Altamirano convoca al Primer Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, Tanatología y Resiliencia para Nogales 2026, que busca tender un puente de esperanza para quienes atraviesan la oscuridad de la pérdida y el dolor; al precisar que abordar estos temas se ha convertido en una misión de vida, motivada por el legado de su hija Anapaola, víctima de feminicidio.
El seminario, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en el Teatro de Imfoculta, de 9:00 a 18:00 horas, representa una oportunidad invaluable para la comunidad nogalense, ya que, a diferencia de otros congresos, este evento no está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud, sino que abre sus puertas al público en general, desde estudiantes y trabajadores de la industria maquiladora, hasta amas de casa.
Para mí este evento es un puente para toda la sociedad, después de una pérdida tan grande, después de una situación tan difícil, no encontramos el qué sigue después de ahí, este es el motor para encontrar ese 'para qué' y salir adelante, expuso Alejandra Altamirano.
El programa abordará problemáticas altamente prevalentes en la región, al señalar que Nogales, caracterizada por su fuerte sector industrial y maquilador, enfrenta altos índices de estrés laboral y desgaste emocional. “El estrés que viven día a día estas personas y no saberlo canalizar también enferma nuestro cuerpo”, advirtió la organizadora.
Para las y los profesionales y estudiantes que asistan, el evento otorgará una constancia con valor curricular, que suma un atractivo académico a una jornada profundamente humana; por lo que, quienes deseen participar pueden solicitar información a través del número de WhatsApp 631-137-2445.
Con los brazos abiertos y un mensaje contundente de resiliencia, Alejandra Altamirano demuestra que, incluso frente a las tragedias más devastadoras, es posible encontrar la luz y construir herramientas que sanen a toda una comunidad:
Si estamos vivos y si podemos abrir los ojos todos los días, es por algo” y, concluye con “Sí a la vida”.