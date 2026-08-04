Roban cableado eléctrico del sistema de agua en primaria Miguel Hidalgo de Nogales

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Delincuentes sustrajeron cinco metros de cableado de cobre que alimenta la bomba de agua del plantel ubicado en la colonia Héroes; el caso ya es investigado por las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 04:26 PM.