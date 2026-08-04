Roban cableado eléctrico del sistema de agua en primaria Miguel Hidalgo de Nogales

Varios metros de cableado de cobre que eran parte del sistema que abastece el agua potable de la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la colonia Héroes fue robado por desconocidos en Nogales, Sonora.
Personal de dicho recinto estudiantil informó a las autoridades alrededor de las 09:30 horas que al revisar las aulas notaron los daños en la zona.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar sobre la calle Circunvalación Héroes de la colonia Héroes donde el intendente del lugar les explicó que al revisar la bomba notó que el registro estaba abierto, y le hacían falta 5 metros de cableado eléctrico de cobre calibre 8.
El hombre aseguró que desconocía quién o quiénes pudieran ser los responsables, por lo que dio aviso al 911, ante lo sucedido los agentes que atendieron el reporte procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación.