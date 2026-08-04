Universitarios y alumnos de primaria del norte de Sonora recibirán próximamente becas

El coordinador en Nogales del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, Víctor Rodríguez Hernández, confirmó el progreso del programa estatal de becas “Sonora de Oportunidades”, con una próxima fase de distribución de recursos destinada a la región norte de la entidad para universidades públicas y educación primaria.
Explicó que las y los beneficiarios del ciclo escolar 26-1, correspondiente al primer semestre de 2026, recibirán una notificación por mensaje de texto con los detalles del día, lugar y hora para la recepción del apoyo, así como aquellas acreditaciones de instituciones de nivel primaria.
Ya estamos ahorita entregando en la parte sur del estado y pues próximamente se viene para acá hacia el norte, hay que estar muy al pendiente, todos aquellos universitarios que quedaron ganadores en la beca Sonora de Oportunidades del ciclo escolar 26-1, que es el primer semestre del 2026, dijo.
Rodríguez Hernández destacó el aumento presupuestal al programa bajo la administración del gobernador Alfonso Durazo y, como parte de estos esfuerzos, el funcionario estatal adelantó el próximo lanzamiento de una convocatoria universal para el nivel universitario. Con este nuevo formato, todos los solicitantes con un registro exitoso obtendrán el recurso de manera directa, con lo cual se elimina el esquema de sorteos anterior.
Si hacemos historia, recordamos que era un programa que se venía generando, pero estaba un poco olvidado, entonces en esta administración el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado y le ha inyectado demasiado recurso al proyecto de lo que son las becas educativas para el Estado de Sonora y cada año se va incrementando ese presupuesto, agregó, al precisar que este año se destinaron mil millones de pesos al rubro de becas educativas.