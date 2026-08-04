Universitarios y alumnos de primaria del norte de Sonora recibirán próximamente becas

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El Instituto de Becas y Crédito Educativo informó que la entrega del programa Sonora de Oportunidades avanzará hacia la región norte del estado, mientras prepara un nuevo esquema universal para estudiantes universitarios

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/08/2026 03:36 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 03:39 PM.