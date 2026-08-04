Vecinos de Fuente de Piedra bloquean acceso y exigen recuperar la seguridad del fraccionamiento

Vecinos del residencial Fuente de Piedra ubicado al sur de Nogales, Sonora, se manifestaron el día de hoy martes 4 de agosto, y cerraron con una cadena la calle que desde hace 13 meses las autoridades abrieron dando acceso al sector sin control alguno, lo que aseguran les ha ocasionado inseguridad en sus domicilios.
Los presentes coincidieron en argumentar que la zona era totalmente segura cuando llegaron hace más de 10 años y en los últimos 13 meses se ha convertido en un área insegura por múltiples motivos.
Bueno, más que nada, el problema es que el ayuntamiento abrió la parte trasera del residencial, del fraccionamiento, y eso ha ocasionado robos, ha ocasionado gente que viene, hace su desastre aquí dentro y nuestra petición es volver a cerrar, simplemente eso.
Nosotros tenemos las entradas que están estipuladas desde que compramos las casas, que son la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, esta entrada que el ayuntamiento abrió, no sabemos aún por qué, supuestamente por la Universidad del Bienestar, que la construyeron aquí enseguidita, lo cual no afecta en absoluto lo que es el fraccionamiento con la universidad.
Pues la plusvalía obviamente cuando uno compra en una privada o un fraccionamiento controlado, pues la plusvalía obviamente es más alta, al momento de quitarle esos beneficios a los residentes, pues la plusvalía baja. Entonces nosotros estamos pagando prediales, estamos pagando el costo de nuestras casas como una sección alta, se podría decir en algún sentido, explicó.
Y las consecuencias es eso lo que comenté ahorita, gente sin oficio ni beneficio, a varios vecinos ya nos han robado cosas materiales, a varios vecinos incluso han venido personas al parque que les dicen, no estés tomando ahí porque a veces lo agarran como cantina y ha habido problemas incluso de golpes por parte de las personas que vienen a hacer sus desastres aquí.
No le pedimos mucho, simplemente que nos ayuden con aceptarle el cierre de esta calle, y es lo único que les pedimos.
Nosotros tenemos las entradas que están estipuladas desde que compramos las casas, que son la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, esta entrada que el ayuntamiento abrió, no sabemos aún por qué, supuestamente por la Universidad del Bienestar, que la construyeron aquí enseguidita, lo cual no afecta en absoluto lo que es el fraccionamiento con la universidad.
Pues la plusvalía obviamente cuando uno compra en una privada o un fraccionamiento controlado, pues la plusvalía obviamente es más alta, al momento de quitarle esos beneficios a los residentes, pues la plusvalía baja. Entonces nosotros estamos pagando prediales, estamos pagando el costo de nuestras casas como una sección alta, se podría decir en algún sentido, explicó.
Y las consecuencias es eso lo que comenté ahorita, gente sin oficio ni beneficio, a varios vecinos ya nos han robado cosas materiales, a varios vecinos incluso han venido personas al parque que les dicen, no estés tomando ahí porque a veces lo agarran como cantina y ha habido problemas incluso de golpes por parte de las personas que vienen a hacer sus desastres aquí.
No le pedimos mucho, simplemente que nos ayuden con aceptarle el cierre de esta calle, y es lo único que les pedimos.
De la noche a la mañana vinieron y nos abrieron este acceso y el problema que a raíz de esto han aumentado los robos, gente externa que viene nomás a estar revisando, tenemos evidencia de los robos que ha habido, entonces es lo que estamos pidiendo nada más, que se nos siga respetando la seguridad y la privacidad que teníamos de un inicio.
Ya hemos tenido varias citas con sindicatura, pero pues no sé, la verdad nos sentimos que no somos escuchados, ya metimos también una anuencia, lo cual no hemos tenido respuesta. La mayoría de las firmas de los vecinos avalando esa anuencia, entonces pues ya nos vemos en la necesidad de ponernos acá, o sea para ver si así ya pueden venir las autoridades a escucharnos y es que escuchen nuestra petición, manifestó.
Ya hemos tenido varias citas con sindicatura, pero pues no sé, la verdad nos sentimos que no somos escuchados, ya metimos también una anuencia, lo cual no hemos tenido respuesta. La mayoría de las firmas de los vecinos avalando esa anuencia, entonces pues ya nos vemos en la necesidad de ponernos acá, o sea para ver si así ya pueden venir las autoridades a escucharnos y es que escuchen nuestra petición, manifestó.
“No, en un principio, primero la autoridad como que pensó que no queríamos la universidad acá, para nada, al contrario, hasta nuestros hijos pueden venir para acá, o sea, súper cerquita, no es contra la universidad, para nada, es simplemente nuestra seguridad y que se respete lo que ya teníamos.
Finalmente, los residentes de Fuente de Piedra recalcaron que están en la mejor disposición de entablar un dialogo con las autoridades para llegar a un acuerdo y sobre todo el saber porque no respetan las garantías que en un inicio les ofertó la constructora.