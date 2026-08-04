Vecinos de Fuente de Piedra bloquean acceso y exigen recuperar la seguridad del fraccionamiento

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Habitantes del fraccionamiento aseguran que la apertura de un acceso hace 13 meses incrementó los robos, el vandalismo y la presencia de personas ajenas al sector, por lo que exigen a las autoridades volver a cerrar la vialidad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/08/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 03:59 PM.