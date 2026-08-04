Vinculan a proceso a presunto “punto” detenido con radio transmisor en Nogales

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La Fiscalía de Sonora informó que Ignacio Humberto "N", de 33 años, fue vinculado a proceso por el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, tras ser sorprendido utilizando un equipo de radiocomunicación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 04/08/2026 04:21 PM.