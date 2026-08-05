Condado Santa Cruz entrega segunda donación de apoyo a familias afectadas por lluvias en Nogales

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Autoridades de Sonora, Nogales y Arizona coordinaron una nueva entrega de suministros básicos para atender a las familias damnificadas por las recientes inundaciones en la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/08/2026 02:12 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 02:20 PM.