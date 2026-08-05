Condado Santa Cruz entrega segunda donación de apoyo a familias afectadas por lluvias en Nogales

Como una respuesta directa a las afectaciones dejadas por las recientes lluvias e inundaciones, autoridades de ambos lados de la frontera unieron fuerzas para entregar una segunda donación de suministros básicos que llegará directamente a las viviendas siniestradas.
Este esfuerzo binacional, impulsado por el Condado de Santa Cruz, Arizona, se formalizó durante un encuentro donde los supervisores de distrito John Fanning, Rudy Molera y Luis Carlos Davis, quienes otorgaron un reconocimiento especial a las corporaciones de Protección Civil de Sonora y Nogales por su cooperación operativa reiterada.
Pues en verdad no estamos esperando absolutamente nada. Creemos en la coordinación y en formar un equipo como una familia, porque en realidad somos una familia donde nos apoyamos mutuamente. Ellos en varios casos, en varias emergencias me han apoyado a mí por el lado de México, entonces literalmente la coordinación y que nos podemos ayudar en dado caso de una emergencia, comentó Sobeira Castro.
Por su parte Daniel Abraham Gámez, coordinador estatal de Protección Civil en Sonora, explicó que los artículos se concentran primero en Arizona y desde ahí se comunican los tres niveles de gobierno para cumplir adecuadamente con las revisiones protocolarias de internación a México.
Estos apoyos es para unir esfuerzos con el gobierno del Estado, con el gobierno de Nogales y de eso se trata, de demostrar las ciudades hermanas, demostrar la unión que se da y el esfuerzo que muchos nogalenses de Arizona y de otras partes de Estados Unidos están apoyando. Siempre es grato tener eso y un honor para nosotros el recibirlos y poderlos entregar a las personas que más necesitan, mencionó el coordinador de protección civil Sonora.