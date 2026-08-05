Guadalupe García conquista bronce internacional en Colombia y pone en alto el nombre de Nogales

Con gran orgullo y una medalla de bronce al cuello, Guadalupe García, exponente del Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública de Nogales, Sonora y de la academia Águilas de Taekwondo, resaltó su reciente triunfo internacional en Colombia.
Su participación en el torneo Grand Slam de Cartagena, con el aval de la Unión Internacional de Taekwondo Amateur, la consagró dentro de la categoría Master. Este logro suma un éxito más a su destacada trayectoria, tras competencias previas en países como Cuba y España, además de múltiples ciudades mexicanas.
La historia deportiva de García posee un origen peculiar e inspirador, al exponer que su incursión en el taekwondo comenzó a los 40 años por la motivación de acompañar a su hija en la práctica de esta disciplina. Esta experiencia le permite enviar un mensaje claro a la comunidad de que nunca es tarde para emprender nuevos retos y salir de la zona de confort.
Todo esto comienza con la inquietud de mi hija de que practicara el deporte de taekwondo junto con ella y fue ir aprendiendo, conociendo y tomándole el gusto a lo que es este deporte. Tuvimos la oportunidad de empezar a participar lo que fue en San Luis Potosí, de ahí vino Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y en Guanajuato es donde conocemos al maestro Marco Rojo, pues nos toca participar con una de sus alumnas, dijo.
De ahí se da la invitación a todo este movimiento que es la Unión Internacional de Taekwondo Amateurs y fue ir creciendo, a torneos internacionales, España, Cuba, Colombia, que ha sido la mejor experiencia para mí en este deporte, porque tuvimos la oportunidad de empezar a practicarlo a los 40 años y el ir dando paso a pasito firme e ir creciendo, ir conociendo más deportistas, más maestros, más técnicas, ha sido en verdad una gran experiencia personal dentro de este deporte, agregó.
De ahí se da la invitación a todo este movimiento que es la Unión Internacional de Taekwondo Amateurs y fue ir creciendo, a torneos internacionales, España, Cuba, Colombia, que ha sido la mejor experiencia para mí en este deporte, porque tuvimos la oportunidad de empezar a practicarlo a los 40 años y el ir dando paso a pasito firme e ir creciendo, ir conociendo más deportistas, más maestros, más técnicas, ha sido en verdad una gran experiencia personal dentro de este deporte, agregó.
A nivel técnico, García destaca el trabajo formativo de sus jóvenes instructores Yael y Carol, además de su preparador principal, el maestro Antonio Ortega, con el acompañamiento y confianza del maestro Marco Rojo, que dirige la Unión Internacional de Taekwondo Amateur.
Con la mira puesta en el futuro, la taekwondoín ya prepara su calendario de compromisos, con la premisa que sus próximas metas incluyen torneos en la Ciudad de México durante septiembre, en Puebla para el mes de noviembre, y un viaje a Perú el próximo año; su filosofía de vida es clara: los sueños grandes exigen un trabajo de igual magnitud para poderlos cumplir.