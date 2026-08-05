Guadalupe García conquista bronce internacional en Colombia y pone en alto el nombre de Nogales

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La integrante del Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública y de la academia Águilas de Taekwondo obtuvo la medalla de bronce en el Grand Slam de Cartagena, consolidando una trayectoria internacional que comenzó a los 40 años

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/08/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 03:42 PM.