IMFOCULTA impartirá taller gratuito de investigación histórica para cine documental

El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) anunció la realización del taller gratuito “Del Archivo a la Pantalla: Investigación Histórica para el Cine Documental”, como parte de la programación de los Estímulos Municipales de Fomento a la Cultura y las Artes (EMCA) 2026.
Durante una conferencia de prensa, el director general de IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid González, dio la bienvenida a las y los asistentes y agradeció la participación de los medios de comunicación, de la tallerista invitada y de quienes colaboran en la organización de estas actividades de formación cultural.
La periodista y documentalista Patricia Godoy, responsable de impartir el taller, explicó que la capacitación brindará herramientas para la búsqueda, análisis e interpretación de fuentes históricas, así como para su incorporación en la creación de proyectos de cine documental.
Por su parte, el jefe de Planeación y Proyectos Especiales de IMFOCULTA, Esteban Hernández, invitó a la comunidad a participar en este y en los demás talleres que forman parte de los EMCA 2026, cuyo propósito es fortalecer la preparación y profesionalización de artistas, creadores y personas interesadas en las distintas disciplinas culturales.
El taller se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en la Sala de Juntas de IMFOCULTA. Tendrá una duración de cuatro horas, será impartido bajo una modalidad teórico-práctica y contará con acceso gratuito.
Del Cid González reiteró el agradecimiento a Patricia Godoy y a los representantes de los medios de comunicación por contribuir a la difusión de las actividades que promueve el instituto en beneficio de la comunidad nogalense.
Estas acciones cuentan con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Nogales, que preside Juan Francisco Gim Nogales, y forman parte del compromiso de la administración municipal de impulsar el talento local, ampliar las oportunidades de formación artística y fortalecer la vida cultural del municipio.
Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al teléfono 631 690 8505, mediante la página de Facebook Imfoculta Cecun o en la cuenta de Instagram @imfoculta.