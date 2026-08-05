IMFOCULTA impartirá taller gratuito de investigación histórica para cine documental

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La capacitación, que forma parte de los EMCA 2026, será impartida por la periodista y documentalista Patricia Godoy el próximo 7 de agosto en las instalaciones del instituto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 12:26 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 12:46 PM.