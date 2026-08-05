Invita Salud Municipal a jornada médica gratuita con especialistas este sábado

...

La Dirección de Salud Municipal ofrecerá consultas gratuitas en ginecología, pediatría, medicina familiar, traumatología, odontología y enfermería, además de servicios de planificación familiar del programa IMSS Bienestar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/08/2026 03:09 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 03:13 PM.