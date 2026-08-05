Invita Salud Municipal a jornada médica gratuita con especialistas este sábado

Con el objetivo de promover la prevención médica y ofrecer atención especializada gratuita a la comunidad, este próximo sábado 8 de agosto se llevará a cabo una Jornada Integral de Salud que proveerá servicios de ginecología, pediatría, medicina familiar y traumatología.
Esto fue anunciado por la doctora Viviana García, directora de Salud Municipal en Nogales, quien mencionó que la jornada se llevará a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para atender tanto a personas que requieran seguimiento a diagnósticos previos, como a ciudadanos que busquen un chequeo preventivo general, además de que durante el evento se contará con el respaldo del programa IMSS Bienestar, enfocado en los métodos de planificación familiar, todo en las instalaciones de esta dependencia, en la calle Fresno de la Colonia Álamos.
La verdad para mí es muy importante y como mexicanos lo deberíamos de conocer, que por ser latinos y por qué mi mamá o demás antecedentes tuvieron enfermedades crónico-generativas, es muy importante el chequeo, el chequeo es lo indispensable para cambiar la cultura aquí en México, mencionó la directora.
Además de los especialistas médicos mencionado, los asistentes podrán acceder a los servicios fijos que ya ofrece la dependencia, tales como enfermería y odontología, la atención se brindará mediante un sistema de turnos presenciales, por lo que se recomienda a las personas interesadas acudir a tiempo para asegurar un espacio sin necesidad de agendar una cita.
Aquí no va a haber ningún registro, es aquí como vayan llegando, pues aquí vamos a estar monitoreando por número el turno correspondiente y a su vez pues el horario va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, justamente aquí en Dirección de Salón Municipal, comentó.