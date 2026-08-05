Julia Huerta fortalece el trabajo territorial con los Diálogos por la Cuarta Transformación

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La militante de Morena continuó sus recorridos casa por casa y asambleas vecinales en las colonias Félix Peñaloza y CTS Croc, donde reiteró que la cercanía con la ciudadanía es la base del movimiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 10:21 AM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 10:25 AM.