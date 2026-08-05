Julia Huerta fortalece el trabajo territorial con los Diálogos por la Cuarta Transformación

Bajo la firme premisa de que “la base social de Morena es netamente territorial”, la militante Julia Huerta continúa fortaleciendo el contacto directo con la ciudadanía a través de los Diálogos por la Cuarta Transformación, demostrando que el verdadero motor del movimiento reside en las calles, en la organización vecinal y en cada hogar nogalense.
El proyecto de nación no se construye desde los escritorios, sino caminando junto a la gente, en este sentido, la estrategia de tocar casa por casa y la celebración de asambleas barriales son un reflejo del compromiso por mantener vivo el principio rector del partido: la cercanía con el pueblo y la movilización desde las bases.
Julia Huerta destaca el territorio como eje fundamental de la Transformación, de ahí el exitoso despliegue territorial que continuó este martes en las colonias Félix Peñaloza y que continuó con un productivo encuentro vecinal en la colonia CTS Croc, al enfatizar la fuerza del proyecto radica en las comunidades.
El respaldo ciudadano y la anfitrionía de liderazgos sociales auténticos son testimonios claros de que el pueblo es el principal garante de la transformación, donde, al recorrer las calles, se asegura que el diálogo sea bidireccional de informar, pero también saber escuchar.
Sostuvo que para ella es llevar el mensaje sobre los logros históricos consolidados desde la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los avances de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo del gobernador Alfonso Durazo y escuchar atentamente para conocer de primera mano el Nogales que anhelan las y los ciudadanos, recogiendo sus inquietudes directamente en sus comunidades.
La Cuarta Transformación nació en el territorio y ahí es donde se debe defender y fortalecer. Agradecemos infinitamente a cada vecino que nos abre las puertas de su casa, porque es a través de este diálogo honesto y directo como seguimos haciendo historia, destacó Julia Huerta, valorando la excelente recepción que este ejercicio democrático ha tenido con el compromiso permanente con las bases.