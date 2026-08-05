Mantendrán operativos permanentes para recuperar espacios públicos en Nogales

...

Seguridad Pública e Imagen Urbana continuarán con acciones de limpieza y vigilancia en distintos sectores de la ciudad, atendiendo reportes ciudadanos para retirar acumulación de basura y evitar la reincidencia de personas que ocupan estos espacios

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/08/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 04:40 PM.