Mantendrán operativos permanentes para recuperar espacios públicos en Nogales

Las operatividades de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en coordinación con Imagen Urbana para la recuperación de espacios serán permanentes y se llevarán a cabo en todos los sectores de esta frontera de Nogales, Sonora.
El Comandante Operativo de Seguridad Pública Gerardo Castro encargado de estas diligencias informó que todo residente de Nogales puede reportar este tipo de lugares marcando al 911 o en redes sociales en las páginas del Ayuntamiento de Nogales o de Seguridad Pública.
Este operativo, aproximadamente ahorita llevamos 12 puntos, donde se ha retirado exceso de basura que van acumulando las personas en situación de calle, estos puntos, no los tenemos nosotros agendados, se van dando conforme a los reportes de la ciudadanía.
Cabe mencionar que cualquier ciudadano puede hacer este tipo de reportes, ¿verdad? mediante el número de emergencia 911 o mediante la página de Seguridad Pública de Nogales.
Cabe mencionar que cualquier ciudadano puede hacer este tipo de reportes, ¿verdad? mediante el número de emergencia 911 o mediante la página de Seguridad Pública de Nogales.
Nosotros estamos enfocándonos en hacer el retiro de ahí, de la basura que han acumulado, se le llama la atención y se refuerza esto con recorridos de vigilancia constantes para que no vuelvan a incidir estas personas.
Este operativo es permanente, es permanente conforme la ciudadanía nos esté reportando, vamos a estar acudiendo al lugar donde nos soliciten.
Este operativo es permanente, es permanente conforme la ciudadanía nos esté reportando, vamos a estar acudiendo al lugar donde nos soliciten.