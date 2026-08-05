Muere hombre por presunta intoxicación en hospital de Nogales

Una persona perdió la vida cuando era atendida en el Hospital IMSS Bienestar luego de ingerir sustancias aún desconocidas por las autoridades en Nogales, Sonora.
El informe de la Policía Municipal detalla que fue a las 22:02 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al hospital donde reportaban una persona sin vida.
Se informó que al estar en el lugar los oficiales se entrevistaron con el hermano de Miguel, el cual les manifestó que momentos antes fue informado que llevaban a su hermano en la ambulancia al hospital.
Detalló que al llegar el personal médico le informó que su hermano había fallecido por una posible intoxicación por drogas, sin especificarle que sustancia había consumido.
Fue el personal de la FGJE de Sonora quienes acudieron también para hacerse cargo de las diligencias de ley. Cabe mencionar que esta es la quinta personas que fallece en condiciones similares en los últimos días.