Muere hombre por presunta intoxicación en hospital de Nogales

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La víctima falleció mientras recibía atención médica en el IMSS Bienestar tras presuntamente ingerir una sustancia no identificada; la Fiscalía de Sonora inició las investigaciones correspondientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 04:46 PM.