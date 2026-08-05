Recupera Policía Municipal vehículo con reporte de robo en la colonia Los Virreyes

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El automóvil fue localizado en aparente estado de abandono durante un recorrido de vigilancia y posteriormente entregado a su propietario, quien desistió de presentar denuncia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 04:35 PM.