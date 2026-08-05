Recupera Policía Municipal vehículo con reporte de robo en la colonia Los Virreyes

Un vehículo que contaba con reporte de robo en esta frontera fue localizado y asegurado por la Policía Municipal en la colonia Los Virreyes en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 19:00 horas elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de vehículos robados al encontrarse realizando recorridos de búsqueda y localización de autos con reporte de robo, localizaron sobre la calle Los Misterios de la colonia señalada un vehículo en aparente estado de abandono.
Se informó que se trató de un sedán Nissan Tsuru modelo 1998 de color negro el cual correspondía a las características de un auto robado, por lo que descendieron de la unidad policial, para revisar la serie y confirmar la sospecha.
Al constatar el delito los agentes dieron aviso a su propietario quien al llegar al lugar manifestó que era su deseo llevarse el vehículo por su propia cuenta, desistiendo de cualquier investigación al respecto.