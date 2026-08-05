Supervisa Juan Gim pavimentación de la calle Otopames en la colonia Colosio

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la supervisión de la primera etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Otopames, en la colonia Luis Donaldo Colosio, una obra de gran impacto para mejorar la seguridad y movilidad de las familias del sector y de los estudiantes del CECyTE II.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, el presidente municipal recorrió el tramo comprendido entre la avenida Hidalgo y la calle de Los Choles, donde se invertirán 4 millones 152 mil 764 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026.
Esta obra responde a una necesidad prioritaria de la comunidad. Además de beneficiar directamente a 49 familias, permitirá que las y los estudiantes del CECyTE II cuenten con un acceso más seguro y digno para trasladarse diariamente a su plantel, expresó el alcalde.
Durante el recorrido, el alcalde destacó que el Gobierno de la Ciudad de Nogales continuará impulsando infraestructura que mejore la calidad de vida y atienda las necesidades de movilidad en las colonias.
No solamente estamos construyendo una calle; estamos brindando mayor seguridad a quienes caminan por esta zona, especialmente a nuestros jóvenes. Nuestro compromiso es seguir llevando obras funcionales y duraderas a todos los sectores de Nogales, señaló.
Con estas acciones, la administración que encabeza Juan Francisco Gim Nogales reafirma su compromiso de construir vialidades dignas, seguras y accesibles para las familias nogalenses.