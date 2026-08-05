Supervisa Juan Gim pavimentación de la calle Otopames en la colonia Colosio

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El alcalde recorrió el arranque de la primera etapa de la obra, que contempla una inversión superior a 4.1 millones de pesos para mejorar la movilidad y brindar un acceso más seguro a las familias y estudiantes del CECyTE II

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 04:54 PM.