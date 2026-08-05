Unión Internacional de Taekwondo Amateur reconoce a Lupita García como inspiración global

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El presidente de la organización, Marcos Rojo Pacheco, destacó el compromiso, la disciplina y la labor comunitaria de la taekwondoína nogalense, a quien calificó como un ejemplo para atletas de todo el mundo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/08/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 03:47 PM.