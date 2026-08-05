Unión Internacional de Taekwondo Amateur reconoce a Lupita García como inspiración global

El presidente de la Unión Internacional de Taekwondo Amateur, el profesor Marcos Rojo Pacheco, extendió un reconocimiento público a la deportista Lupita García, con el objetivo de enaltecer su figura como una fuente de inspiración a nivel global; con un mensaje dirigido a la comunidad, el líder deportivo resaltó la entrega y el compromiso de la atleta sonorense.
El vínculo entre la organización y García tuvo su origen durante una competencia en Irapuato, lugar donde la nogalense se enfrentó en combate a una de las alumnas del profesor Rojo. El directivo relata que en ese encuentro quedó en evidencia la pasión de la deportista por la disciplina y su vocación comunitaria a través del proyecto del Heptatlón. Esta labor social a favor de la juventud representa un ejemplo muy loable para toda la organización deportiva.
En esta ocasión me complace compartir para hablar de los logros de una persona que ha sido una fuente de inspiración para todo el mundo, porque es la maestra Lupita, quien tuve eh la fortuna y el honor de conocer en Irapuato en un evento, donde ella eh tuvo un encuentro en la competencia con una de mis alumnas, dijo.
Nosotros al ver su entrega, su pasión por la disciplina, al ver que ella le agrada y vive en alma propia el deporte, platicamos y nos platicó de su proyecto en el Heptatlón, lo que ellos hacen por la comunidad, algo que es muy loable, algo que nosotros compartimos, que nosotros queremos tener ese ejemplo en nuestra organización, agregó.
Nosotros al ver su entrega, su pasión por la disciplina, al ver que ella le agrada y vive en alma propia el deporte, platicamos y nos platicó de su proyecto en el Heptatlón, lo que ellos hacen por la comunidad, algo que es muy loable, algo que nosotros compartimos, que nosotros queremos tener ese ejemplo en nuestra organización, agregó.
El maestro Rojo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje contundente sobre la práctica de este deporte: no existen límites de edad para incursionar en una nueva disciplina, los únicos requisitos, según sus palabras, son el amor propio y la procuración de la salud individual.
Confirmó la continuidad de su apoyo y comunicación con la atleta, con la premisa del próximo gran reto internacional de la Unión, con sede en México, será el torneo “Open Draco”, programado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el Estado de México. Este evento contará con la presencia de competidores de Panamá, de Colombia y de diversos estados de la República Mexicana, un escenario ideal para proyectar nuevamente el talento y la dedicación de Lupita García.