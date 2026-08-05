Vinculan a proceso a hombre por intento de homicidio en la colonia Colosio

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La FGJES informó que el imputado presuntamente disparó contra un hombre e intentó rematarlo, pero una testigo intervino y evitó que consumara la agresión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 04:25 PM.