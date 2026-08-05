Vinculan a proceso a hombre por intento de homicidio en la colonia Colosio

Por el delito de tentativa de homicidio calificado un residente de la colonia Colosio fue detenido por la AMIC Nogales señalado de herir de bala a una persona a quien intentó rematar con el fin de privarlo de la vida el pasado mes de julio de este 2024.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Édgar "N", de 30 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito señalado.
De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio de 2024, entre las 07:30 y 08:00 horas, sobre la calle Janos, en la colonia Colosio, donde el imputado presuntamente accionó un arma de fuego en contra de Ernesto "N", quien intentaba huir del lugar; como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones ocasionadas por fragmentos balísticos en la región dorsal del tórax y en ambos muslos.
Las investigaciones establecen que el imputado intentó realizar un segundo disparo con la finalidad de privarlo de la vida; sin embargo, la acción fue impedida por la intervención de una testigo, quien forcejeó con el agresor y evitó que continuara con la agresión.
Con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el Juez determinó vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concediendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de investigar con rigor los delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas, promoviendo acciones firmes para garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.