Ximena García comparte en la UTN su experiencia académica en Taiwán e inspira a estudiantes

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La alumna de Procesos Industriales relató su formación en semiconductores, energías limpias y electromovilidad como parte del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán, impulsado por el Gobierno de Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/08/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 05/08/2026 03:52 PM.