Ximena García comparte en la UTN su experiencia académica en Taiwán e inspira a estudiantes

La Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) recibió a la estudiante Ximena Yuneth García Durazo, alumna de la carrera de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales. Ella compartió con la comunidad universitaria su experiencia como integrante de la Segunda Generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán.
Esta iniciativa es un esfuerzo del Gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a través del Consejo de Desarrollo Sostenible (CODESO), para consolidar la preparación tecnológica de la región y visión de futuro.
Durante el foro, la universitaria relató los proyectos, aprendizajes y retos vividos en la Southern Taiwan University of Science and Technology, donde cursó un programa especializado en semiconductores, energías limpias y electromovilidad.
El Rector de la UTN, Miguel Ángel Salazar Candia, reconoció el esfuerzo y compromiso de Ximena, y enfatizó que su trayectoria inspira a más jóvenes a perseguir sus metas y aprovechar las oportunidades de formación internacional, al reconocer al director de la carrera de Procesos Industriales, Mario Javier Nieblas, a las docentes Iris Nieblas y Teresa de Jesús López; así como a la estudiante Daineris Herrera y al personal directivo, docente, administrativo y alumnado, por la cálida bienvenida y por hacer posible un encuentro tan significativo.
En su presentación, Ximena expuso su participación en proyectos de vehículos eléctricos, competencias universitarias organizadas por SAE Taipei, capacitación en el Industrial Technology Research Institute (ITRI) y visitas a empresas líderes del sector tecnológico, con experiencias que fortalecieron su preparación profesional y su visión global.
Con un mensaje cercano y motivador, invitó a las y los estudiantes a creer en su potencial, mantener un excelente desempeño académico y aprovechar las convocatorias de movilidad internacional. Les recordó que los sueños no ocurren por casualidad, sino que se construyen con esfuerzo, preparación y la valentía de aceptar nuevos desafíos.
Al concluir el encuentro, la Universidad Tecnológica de Nogales entregó un reconocimiento y agradecimiento muy especial a Ximena Yuneth García Durazo por representar con orgullo a la institución, a Sonora y a México durante su estancia en Taiwán, con la premisa que, historias como la suya reflejan el compromiso de la UTN con la formación de profesionistas capaces de transformar su entorno y trascender fronteras.
Este logro sirve como inspiración directa para tres jóvenes estudiantes de la UTN que ya cursan el proceso de capacitación, ellas forman parte de la selección Sonora y partirán a Taiwán en la tercera generación: Elisa María Haro Verdugo, Paulina Yolanda Cervantes Ornelas y Xiara Gabriela Alcantar Dórame.